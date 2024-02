El Consell insular, a través de l’Agència Menorca Talaiòtica, contractarà la redacció del projecte de reexcavació i restauració arquitectònica del recinte de taula del poblat de Son Catlar, a Ciutadella, amb un pressupost màxim de 8.550 € sense IVA.

El recinte de taula de Son Catlar constitueix, a banda de la murada de 800 metres que envolta el poblat talaiòtic, un element excepcional, per les seves dimensions, la seva monumentalitat i el fet de tenir dues portes d’accés, circumstància única entre tots els edificis d’aquest tipus a l’Illa.

L’any 1923 s’hi va fer una intervenció arqueològica al recinte de taula, que es va limitar a la part interna de la construcció i no va implicar l’excavació sistemàtica de tot el recinte. Així, aquest es troba excavat fins a la roca mare en diversos punts, però en altres zones s’observen grans blocs de pedra, que corresponen a elements arquitectònics caiguts, per davall dels quals hi queden encara paquets de sediments originals, de potència variable. La part externa de l’edifici està sense excavar i darrere l’absis es veu una acumulació de sediment, que segurament correspon a la intervenció de fa cent un anys.

La restauració de l’edifici permetrà estabilitzar les estructures i returar el procés de degradació que pateix, i permetrà habilitar la circulació de persones al seu interior i facilitar la comprensió de les estructures per part dels visitants.