Pepa Plana (Valls, Tarragona 1965) lleva 35 años sobre los escenarios, «una carrera de fondo», reconoce, con varias paradas en la Isla. Destino al que la popular payasa regresa este sábado para actuar una vez más en el Teatre des Born (19.30 horas), donde aterriza con la compañía que lleva su nombre y el último gran espectáculo que han creado, «Si tu te’n vas». Una pieza que nació en tiempos difíciles, los de pandemia, y en la que la payasa comparte protagonismo con Nana Valentí, con quien se reparte las labores de dirección, y Lola González.

Plana reconoce que «históricamente» la figura del payaso masculino se impone, campo artístico en el que las mujeres no entraron hasta mediados de la década de los 70 del pasado siglo. «Anteriormente, había muy pocas referencias de payasas», relata, ya que había una especie de «mantra que decía que las mujeres no servíamos para hacer reír. Como mucho, en el circo tradicional, cuando enfermaba el payaso de cara blanca, que es el listo, entraba alguna mujer», explica. «Era algo que tenía que ver con la sociedad, no es que no supiéramos, es que no se nos dejaba», argumenta sobre una cuestión que se ha normalizado con el paso del tiempo. Por suerte, asegura, en la actualidad «la salud de las payasas, en femenino, es fantástica. Hay trabajos preciosos de mujeres muy jóvenes que están empezando en el oficio y además con mucho carisma y trabajos realmente maravillosos».

A lo largo de su carrera, no solo ha reivindicado el papel de las payasas y la comicidad de las mujeres, sino también los espectáculos de payasos para adultos en los teatros. Frente a esa tendencia de relacionar esa figura con el público infantil, recuerda que «nacieron para un público adulto, era una manera de posicionarse y explicar el mundo. En realidad consistía en una crítica sobre los poderes. Pero bueno, todo ha evolucionado. Creo que los payasos y payasas, con esa inocencia, tenemos diferentes capas de lectura».

Junto a la reivindicación de la figura femenina y la apuesta por el público adulto, otra de las apuestas de Plana pasa por tratar temas de calado social sobre el escenario. En «Si tu te’n vas», las tres intérpretes recuperan historias que nos han relatado en los cuentos y utilizan los números de payasos antiguos para reafirmar la voluntad femenina de ser cómicas. Un planteamiento en el que aparecen conflictos entre los protagonistas y que da a pie a tratar cuestiones como la guerra «y la incapacidad que tenemos las personas de poder dialogar y entendernos», relata la actriz.

La obra está hecha «con mucho cariño, con mucho humor y desde un lugar muy poético y bonito, pero también muy gamberro. El poder reírte de lo que duele es sanador», reflexiona. Sobre el papel que juegan los payasos en el mundo actual, considera que «si no existiéramos, nos tendrían que inventar. Es una figura con una especie de filtro, no eres una caricatura ni una parodia de un humano en absoluto, pero sí tenemos esa capacidad de mostrarnos frágiles y patéticos, simples y poéticos, gamberros y punkis. Y todo para observar la realidad de los dramas más profundos y la tragedia y hacer ética para mostrarla en el teatro y hacer reír... Hacer reír es el malabarismo más complicado».

Plana invita así al público a su espectáculo para intentar poner al espectador frente a un espejo y criticar, siempre desde el humor, la guerra y la sociedad. «Si tú te vas, que sea para que nos veamos en el Teatre des Born», concluye la reconocida artista.