«Tres mesos plens d’art i cultura en què l’eslògan ‘Somia al Principal’ ens continua acompanyant». Així va sintetitzar aquest dimecres la primera tinent de batle de Cultura de Maó, Beatriz Gallardo, la programació que acollirà el coliseu maonès durant els pròxims mesos d’abril, maig i juny, perquè com va assegurar el batle Hèctor Pons «un teatre sense contingut pot ser una joia arquitectònica, patrimonial, però sense activitat no té cap sentit».

Beatriz Gallardo va afirmar que el Teatre Principal de Maó comptarà durant el segon trimestre de l’any amb una programació plural, «amb propostes de diferents gèneres, d’àmbit local, nacional i internacional, i que destaca per la seva diversitat artística, que permet la creació d’un nou públic i amb espectacles per a totes les edats». Gallardo va destacar com a «plat fort» la posada en escena els dies 7 i 9 de juny de l’òpera «La Bohème» organitzada per la Fundació Menorca de l’Òpera, en el marc de la 53a temporada d’òpera, amb la conferència prèvia el 12 de maig sobre aquesta emblemàtica òpera de Puccini que anirà a càrrec de l’humanista i divulgador musical Ramon Gener.

Gallardo també va destacar la presentació de la nova edició de l’espectacle musical de Moments a Cor, amb el nom de «Gospel Experience 4.0» (14 d’abril), que comptarà amb la participació del cantant, compositor, arreglador i entrenador vocal Joseph B. Clarke; el 12è Festival de Teatre Infantil (19 al 24 d’abril); l’espectacle «Runa» (27 d’abril) a càrrec de Lali Ayguadé Company, que té el Premi Max a la Millor Coreografia i el Premi Max a la Millor Intèrpret Femenina de Dansa; l’actuació «Cosas de los vivientes» (30 d’abril), del cantant El Kranka, en què el públic assistent serà l’encarregat de decidir el repertori de la vetllada; «El silenci de les falzies» (3 de maig) per la Dislèxica Produccions, una història que parla a la maternitat de s del punt de vista d’una mare i d’una filla; la «Cantata de la Clika» (8 de maig), en què La Clika cantarà i farà ballar als alumnes de primària de les escoles de Maó, Sant Lluís i Alaior; i el concert líric organitzat per Can Alberti 1740 «Las más grandes arias de la ópera», amb l’Orchestra de l’Allience i diferents solistes prometedors i emergents amb un programa que retrà homenatge al violoncel·lista Pau Casals.

Final de curs

El Conservatori professional de Música i Dansa de Menorca oferirà «Story amb W» (17 de maig), una performance a través de la música de Bernstein, la dansa i la teatralitat, i les Escoles Municipals de Maó interpretaran el musical «Matilda» (15 de juny).