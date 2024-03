El teatre del Casino 17 de Gener de Ciutadella va aixecar el teló per a la representació d’«Hotel Cosmopolita», una obra original de Gabriel Cortés que un grup de joves ciutadellencs van decidir adaptar i fer d’aquesta posada en escena una experiència única i més propera a Menorca.

Els intèrprets: Xavier i Marc Florit, Jordi Servera, Nina Mesquida, Guillem i Jesús Caballero, Adrià Mesquida i Sergi Romacho, aquest també director del muntatge, van demostrar gran dedicació i eficaç organització. Amb una tramoia ben endevinada, van aconseguir una trama embolicada de sorprenents girs inesperats.

Els joves actors van expressar cada línia del guió amb una gran integració dels personatges i gràcies a la seva actuació van donar sentit interpretatiu a cada segon dels 45 minuts la representació. Gaudir d’aquesta experiència cultural tenia un preu de deu euros, i els beneficis es van destinar a la parròquia de Sant Esteve.

La idea de dur a terme aquesta funció va sorgir arran d’una tertúlia entre amics. Durant tres mesos han estat organitzant i planificant la representació d’«Hotel Cosmopolita». Després d’incorporar nombroses modificacions al guió original com canviar cigarrets per carquinyols, txecoslovacs per italians i donar i llevar protagonisme a diversos personatges, es va representar el 23 de març al Casino 17 de Gener.

Els actors van agrair el suport de totes les entitats col.laboradores, però sobretot van voler destacar, entre molts d’altres implicats, l’ajuda de Sebastià Bosch que, segons paraules dels joves artistes, els va donar suport en els moments més enfosquits.

Finalment, durant una conversa amb els intèrprets, van comentar que, a part de tenir el desig de representar la seva obra fora de Ciutadella, també els mou el sentiment i l’objectiu d’incitar a la gent jove de Menorca a fer teatre.