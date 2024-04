El góspel de primera línea regresa este domingo a la Isla de la mano de Joseph B. Clarke, estrella invitada por la agrupación que abandera en Menorca ese género musical, Moments a Cor. El encuentro «Gospel Experience», que alcanza ya su versión 4.0, y por el que han pasado otras figuras como Wayne Ellington o Latonius Earl, celebrará una nueva edición (19.30 horas) en el Teatre Principal de Maó repitiendo el éxito de público cosechado en ediciones anteriores.

Este año la cita musical estará protagonizada por la prestigiosa voz del artista internacional Joseph B. Clarke, cantante, compositor, arreglador y entrenador vocal, entre otras facetas, que viaja a Menorca desde Estados Unidos para conducir otra noche de góspel para el recuerdo. Se pondrá al frente del centenar de voces que integran la formación menorquina dirigida por Elsa Perches, Moments a Cor, organizadora de este evento musical.

Cabe destacar que se trata de una cita anual muy aclamada por el público menorquín, que siempre ha respondido muy bien a esta propuesta cultural y que ha agotado la venta de localidades en tan solo dos semanas. Sin embargo, informan desde el Teatre Principal de que todavía será posible adquirir localidades con visión reducida – y a precio reducido– en las taquillas del coliseo mahonés.

Todo apunta a que el domingo Moments a Cor y Clarke deleitaran al público con un repertorio variado formado por melodías propias de góspel, pop y funky de artistas mundialmente reconocidos como son Stevie Wonder o Luther Vandross. Tampoco faltará el popular clásico del género protagonista de la cita: «His Eye Is On The Sparrow».

En los últimos años, Joseph B. Clarke, más conocido como Jojo, ha formado parte de reconocidos programas televisivos americanos como «America’s Got Talent» del canal NBC, «The View» de la ABC o «Inside Edition» de CBS. Esa exposición pública ha catapultado al éxito su carrera. El artista, que reside en el Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, es integrante además de la formación Resound (trío formado junto a Mariah Hargrove y Jessica Fox). Por otra parte, cabe reseñar que también es el vocal coach del sobrino de la recordada Whitney Houston. «Todo ello se resume en un indiscutible talento que ha hecho del artista un referente internacional de la música góspel», destacan desde el Teatre Principal.