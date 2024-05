El Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca va celebrar el passat cap de setmana un nou concert d’intercanvi amb l’orquestra de corda del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

Cal recordar que l’any passat van ser els estudiants mallorquins els qui van viatjar fins a Menorca per a realitzar aquest mateix esdeveniment. Després de l’èxit assolit en el primer intercanvi, una expedició de 21 alumnes menorquins acompanyats dels seus professors es van desplaçar fins a Mallorca per a unir-se a 42 estudiants de l’illa veïna en la que ha estat la segona edició d’una experiència musical única.

Els menorquins, abans de partir cap a Mallorca

Gran actuació

El concert va tenir lloc a l’Auditori de Palma el dissabte 4 a les 12 hores del migdia i el públic va poder gaudir d’ell de forma gratuïta.

Per obrir l’acte, l’orquestra de corda del Conservatori de Menorca va interpretar la primera part dirigida pel docent lluïser Óliver Vinent. A continuació, va arribar el torn per a l’orquestra local, que va actuar sota les ordres del director de l’orquestra de corda del Conservatori de Mallorca, Ricardo Duato, qui és considerat com un violinista de contrastat prestigi a la seva illa natal. A la tercera i darrera part, ambdues orquestres van actuar juntes. A la primera peça, el mateix Duato va assumir la direcció, mentre que la segona va ser dirigida per Óliver.

Els assistents van ser testimonis d’un esdeveniment que reforça els llaços culturals i fomenta l’amistat entre les comunitats de dues illes veïnes. De fet, després del concert, els 63 joves participants van compartir un gran dinar tots junts i van dur a terme una sèrie d’activitats lúdiques per acabar de viure una gran jornada de convivència. I és que aquest tipus de trobades és una mostra del compromís que tenen tant Mallorca com Menorca amb la promoció de l’educació musical i el desenvolupament de nous talents.