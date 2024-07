Belinfante Quartet ofereix dilluns, a les 21 hores, el concert «Paral·lel 40» al Claustre del Seminari de Ciutadella, en el marc del 52è Festival de Música d’estiu de Ciutadella, amb l’organització de Joventuts Musicals de Ciutadella. «És música per a quartet de corda amb inspiració de la música dels països del paral·lel 40, hi ha des del segle XIII fins al segle XXI, tots els compositors tenen en comú que s’inspiren en la música popular o tradicional, alguns de manera més directa i altres d’una manera més metafòrica i que no és tan evident. Està entre la música clàssica i la música popular», assegura Pau Marquès (violoncel) que juntament amb Olivia Scheepers i Fiona Robertson (violí) i Henrietta Hill (viola) formen Belinfante Quartet

El passat mes de febrer va sortir el CD «Paral·lel 40», enregistrat el desembre de 2023, amb presentacions fetes a Holanda, Alemanya i Anglaterra i dilluns toca el torn a Menorca, «l’any passat vaig comentar el projecte a Pilar Carreras, presidenta de Joventuts Musicals de Ciutadella, li va fer molta il·lusió i vam quedar de presentar-lo a Ciutadella en el marc del Festival de Música d’estiu.», assenyala.

El projecte ha representat fer molta feina de recerca de música perquè en alguns casos els compositors i compositores dels diferents països del paral·lel 40, des d’Azerbayan fins a la Xina,Estats Units, Grècia, i Espanya, no són els que més habitualment se senten a les sales de concert, s’han hagut de localitzar aquestes músiques, entendre-les i assajar-les.

En aquest sentit, Marquès assegura que «ha estat un procés llarg, primer de tot el 2021 o 20222 vaig fer uns arranjaments de música popular de Menorca que poguessin tocar amb el quartet de corda i, quan tenia unes deu peces de l’Illa, vam començar a cercar d’altres països. El moment més intens ha estat durant tot el 2023, a partir del gener ens vam posar a cercar tota la música d’aquests compositors, en alguns casos és música original per quartet de corda i d’altres són arranjaments d’unes músiques per a orquestra, per uns conjunts d’instruments més folklòrics que hem traslladat al quartet de corda».

Molt bona resposta

El violoncel·lista de Belinfante Quartet assenyala que les presentacions fetes a Holanda, Alemanya i Anglaterra han estat molt favorables, perquè, tot i la seva diversitat, tenen en comú la música tradicional que arriba molt fàcilment a la gent. «Per tot allà on hem tocat la resposta ha estat molt bona. A més vam tenir la sort que la revista musical de la BBC ens van fer una crítica i ens van donar cinc estrelles per al CD, «De Volkskrant», un diari de referència d’Holanda, també ens va fer una molt bona crítica. Aquest bon ressò mediàtic internacional també ajuda al projecte, ja es té una targeta de presentació», assenyala Marquès.

El violoncel·lista Pau Marquès. Foto: B.Q.

El músic confia que el projecte tengui una trajectòria llarga, de moment l’octubre o el novembre el presentaran a la ciutat italiana de Milà, mentre que arreu d’Espanya encara no tenen cap data concreta. «Fins ara, hem fet la presentació com a CD i a partir d’ara serà també tocar-lo com a un concert normal, que és un poc diferent», assenyala.

Portada

La portada del CD és una foto del Pla de mar, al nord de Ciutadella, feta per Macià Florit, en què es veu una paret seca com que arriba fins a la mar, «d’alguna manera es pot imaginar que sigui la línia del paral·lel 40, hi ha quatre punts de color que representen els quatre instruments del quartet i, a la vegada, els quatre punts cardinals», subratlla.