L’hotel Can Sastre, situat a la placeta del Roser de Ciutadella, acollirà aquest dimarts (20 hores) la presentació de la novel·la guanyadora del Premi Mallorca 2023, «Deixa’m anar», de l’escriptura urgellenca Marta Grau. En aquest acte, que té caràcter públic i obert, intervendrà la poeta i narradora Llucia Palliser. També comptarà amb la presència de l’autora, que contestarà al públic. En acabar, entre signatura i signatura, es podran degustar pastissets i brindar amb una copa de vi.

En ple naufragi, perduts els papers, la Serrat, protagonista d’aquesta obra, baixa a les profunditats de l’inframon, on hi abandona les motxilles i les pells mortes per començar a reflotar, com una altra Persèfone a l’escorça del xiprer més alt.

Al peu del llit del pare a les portes de la mort, la Serrat, que és una infermera en crisi, navega i s’embolcalla en les contradiccions dels vincles i els afectes de la sexualitat, el desig, l’amor i la maternitat.

Marta Grau ho explica amb una veu sensible i convincent, on la protagonista revisa, des dels desequilibris generacionals, els dilemes normals i transcendentals de la vida. Una història punyent, íntima i inspiradora sobre l’emancipació i el dret a decidir sobre el propi cos. Una novel·la ben travada que reviu el trajecte heroic d’una dona que fa seu el destí a còpia d’alliberar-se dels llegats invisibles i apropiar-se de la bellesa d’allò que és essencial.