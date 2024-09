El 7 de septiembre de 2022, justo hoy hace dos años, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Ciutadella una iniciativa popular que solicitaba que se iniciaran los trámites para que el filólogo y escritor Joan F. López Casasnovas, que había fallecido ese mismo verano, fuera reconocido hijo ilustre de la ciudad.Pasado el tiempo, el promotor de esa petición, el historiador Joan Pons Alzina, reconoce que por el momento ha recibido «la callada por respuesta», ya que la instancia, en la que la petición estaba respaldada por 324 firmas, «no fue contestada ni por escrito ni verbalmente».

Sin embargo, según ha podido averiguar este diario, el posible reconocimiento está sobre la mesa. Así lo apunta la actual concejala de Cultura, Maria Jesús Bagur, que también formaba parte del equipo de gobierno municipal de Ciutadella como edil de PSM-Més per Menorca en 2022 y rememora que la petición se tuvo en cuenta en su día, pero no prosperó. Sostiene que en lo que se refiere a cuestiones como homenajes y designación de hijos ilustres «siempre se ha intentado consensuar con todos los partidos, pero cuando se puso sobre la mesa no todos vieron que tenía que ser algo inmediato», por lo que no hubo el acuerdo deseado.

En ‘stand by’

Durante el año que gobernó el PP, la cuestión no volvió a salir a colación en ninguna junta de portavoces, pero la intención es que vuelva a debatirse ahora que de nuevo gobierna la izquierda. Tal y como reconoce el alcalde, Llorenç Ferrer, «la idea es volver a plantearlo, aunque no sabemos cuándo porque hay diversas prioridades, ahora está en stand by, como muchos otros temas».

Al igual que Bagur, Ferrer sostiene que es fundamental buscar el consenso y «contar con el apoyo de los 21 ediles». Por otra parte, el alcalde defiende que es «indudable» que la figura de Joan F. López Casasnovas es «fundamental y un referente literario».