La poetessa almerienca Annët Batlles, que des de l’any passat resideix a Maó, ha guanyat el VI Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2024, d’Ámbito Cultural, d’El Corte Inglés, i La Piscifactoría Laboratorio de Creación celebrat el passat dia 5. Aquest guardó literari promou i divulga les recerques poètiques contemporànies en diàleg amb altres expressions artístiques i posada en escena.

Annët Batlles va participar en la gran final de la sisena edició del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica 2024 amb la doble temàtica de les ombres de la família en denunciar la indefensió i els abusos als fillets i, per altra banda, la reivindicació de les feines de la llar. Segons l’organització, Batlles no tan sols va commoure amb els seus poemes, sinó també amb la posada en escena i el ritme de les seves paraules, que van desgranar un món que sol estar silenciat en donar veu a menors que pateixen aquestes situacions.

Plena llibertat

La poetessa va agrair l’existència d’aquests espais poètics i creatius perquè persones com ella puguin apostar i també perquè els permet conèixer-se més. A més, va destacar que Ámbito Cultural permet plena llibertat creativa, «una cosa que no succeeix en tots els certàmens. Açò a jo m’ha permès poder materialitzar la meva proposta poètica sense límits. Aquest cicle és una oportunitat per compartir no sols el projecte propi, sinó per l’aventura de connectar els poetes entre si, creant una comunitat de suport i col·laboració que és fonamental per al creixement artístic.

El passat divendres, Batlles va participar en un recital a l’auditori del Museo del Prado, juntament amb Hugo Mújica, Elsa Moreno i Sheila Blanco.