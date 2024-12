L’espectacle «Eclosions», de la Cia Guay! Not?, de Mallorca, posa aquest cap de setmana el punt final a l’11è Festival de Circ que organitzat per l’Associació Acirkaos, amb més de 13 anys de trajectòria a l’Illa, ha ofert al públic diferents espectacles des del passat estiu. Aquest espectacle es podrà veure aquest dissabte, diumenge i dilluns al Parc des Freginal de Maó, amb dues actuacions diàries, a les 12 hores i a les 18.30 hores, dins la carpa en forma d’ou que ha estat muntada per l’estrena d’aquesta nova història.

L’espectacle en format clown, sense text i amb llums i ombres endinsarà l’espectador cap als records i en la recopilació d’històries amb diferents artefactes artístics, on es desvelen les emocions més amagades dels seus personatges, amb una durada de 50 minuts i per a tots els públics. El projecte «Eclosions» va ser seleccionat per l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) dins el programa d’ajudes per a la creació en les arts escèniques de Balears, i va ser estrenat el passat 13 de desembre a la població mallorquina de Costitx.

Companyia

La companyia Guay! Not? està formada per Ruth Delgado i Natxo Rivas, els quals treballen en el món de les arts escèniques des de fa més de 16 anys. La seva trajectòria ha estat marcada per la col·laboració amb diferents companyies de renom, com Eric de Bont, Cir Bover, Social Clown, Morfocirc i Acirkaos, entre altres. Al llarg de la seva trajectòria han produït espectacles, tallers, cercaviles i festivals. També han participat en projectes de cooperació internacional a Colòmbia, col·laborant amb socis locals com la Fundació Capoira-Colòmbia i la Fundació Laudes Infantis.

La seva especialitat és el clown, les titelles i la narració oral, complementant aquestes disciplines amb escenografia i vestuari teatral; també han col·laborat amb diverses produccions a Balears i Catalunya.

Lema

«Circ i acció social» ha estat el lema d’enguany, de l’onzena edició on el públic ha pogut gaudir d’una festa circense a finals d’estiu, on es va realitzar una jornada comunitària amb persones activistes procedents d’entitats socials i culturals de l’Illa «un espai de trobada on poder compartir el factor humà» i on també es va poder veure «Soforina», una actuació d’Emiliano Tronconi, i «Forat» de Dudu Arnalot i la «Gran Gala del Circ» amb l’actuació especial del Grup de Joves de l’Escola de Circ d’Acirkaos i altres artistes d’arreu del país. Essent el final de la jornada la gran Orquestra Republicana la qui posà el ritme musical a la primera jornada d’Acirkaos.

Una altra acció, al novembre, va ser l’innovador cabaret de circ amb temàtica transfeminista i identitats dissidents fruit d’un procés de creació artística col·lectiva, per tal de contribuir a la creació de nous imaginaris col·lectius, oferint referents des de la mirada de gènere en les arts escèniques.