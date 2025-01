L’obra de la pintora naïf Carmen Vivó Saura i del seu fill Pepe Torrent, mort el 2017, protagonitzen l’exposició de Sant Antoni organitzada pel Consell insular que amb el títol «Vivó-Torrent. Dues generacions, dues visions» s’inaugura el pròxim dia 25 de gener a la Sala del Roser, de Ciutadella, i estarà oberta fins al 22 de març. Posteriorment, del 4 de maig fins al 15 de juny podrà ser visitada a Ca n’Oliver, a Maó.

El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, va subratllar que el programa de Sant Antoni superava un altre any el centenar d’actes organitzats pels diferents ajuntaments i entitats de l’Illa que es celebraran del 10 al 25 de gener. Quant a l’exposició que cada any organitza el Consell insular, Pons Torres va assegurar que «ens va sortir una polida i innovadora idea familiar, proposant a Carme Vivó perquè fos la protagonista juntament amb el seu fill Pepe Torrent, un altre gran artista, de l’exposició dedicada a dos artistes menorquins de primer nivell».

Per la seva part, Carme Vivó va agrair l’oferiment del Consell i, a més, va recordar que avui el seu fill Pepe compliria 50 anys, assegurant que la seva reacció de poder fer una exposició conjunta mare-fill hauria estat l’exclamació «açò és brutal». Vivó va assegurar que «he pintat en la meva vida de moltes maneres, avui en dia pint negre i gris, que també és molt polit, perquè cada un té la seva manera de pintar, que et diguin ‘fer açò’ no agrada, volem pintar el que sentim, ser lliures i fer-ho molts anys, pintar amb colors i sense colors. M’agrada molt pintar persones, perquè no n’hi ha cap d’igual, no hi ha res més polit en el món que una rialla».

Essència

La conferència institucional de Sant Antoni, que es celebrarà el dia 17 a la seu del Consell insular, anirà a càrrec de l’advocat i expolític Joan Huguet, de qui el conseller de Cultura va destacar que com a president de la institució va impulsar de manera molt personal i directa la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera, «vam ser la primera illa del món en aconseguir la declaració, juntament amb Lanzarote», va subratllar Pons Torres.

Joan Huguet va assegurar que durant la seva xerrada «Essència menorquina dins un món global» plantejarà una sèrie de qüestions perquè cada persona formi el seu criteri, centrant-se en tres aspectes. «El primer serà històric; el segon, institucional, centrat en com sorgeix el Consell i el paper de determinats menorquins en l’Estatut d’Autonomia; i el tercer, tractarà sobre el nostre paper dins el món globalitzat, fent una distinció sobre qui governa i quina mana».

El capvespre del dia de Sant Antoni tindrà lloc el concert al Teatre Principal de Maó, amb la participació del baix-baríton Simón Orfila, la Capella Davídica de la Catedral de Menorca i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, una cita que la presidenta de la Capella, Anna Pons, va assegurar que «és un repte cantar davant un tipus de públic més ampli i un regal perquè ens obre un ventall de possibilitats», mentre que la gerent del ‘Principal’, Nieves Portas, va afirmar que «la lírica està intrínsecament lligada al nostre teatre i és un concert que genera molt interès».

Per la seva part, l’il·lustrador Xavi Sastre, autor del cartell de Sant Antoni, va destacar que «he volgut crear un cartell més humà, simpàtic, rodejat d’animals, com el be i el gall, que simbolitzen el camp, el cavall lligat a la cultura i les festes, el moix com a animal casolà i els pardals que donen alegria».