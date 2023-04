Podemos e Izquierda Unida han presentado el mediodía de este domingo en un acto que se ha celebrado en el auditorio de Ferreries las listas en las que la coalición de Unidas Podemos concurrirá en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Unidas Podemos solo se presenta en el Consell y en la circunscripción menorquina del Parlament. En cuanto a los ayuntamientos da apoyo a las diferentes agrupaciones electores, pero no se presenta con su marca.

En el caso del Consell la lista está encabezada por la directora insular de Ocupación y Cooperación Local y exconcejal de Ciutadella, Nati Benejam, representando a Podemos. De número dos está el actual edil de Ferreries, Antoni Salord, procedente de Izquierda Unida. Le sigue la concejal de Ciutadella y directora insular de Vivienda Carla Gener, el exconseller y director general del Govern, Aram Ortega, ambos de Podemos, seguido de Águeda Tur, de Esquerra de Menorca.

La candidatura menorquina de Unidas Podemos en el Parlament está encabezada por la consellera Cristina Gómez (Podemos) y de número dos, en representación de Izquierda Unida se presenta José María García. Sorprende que en las listas menorquinas no aparezca, ni en puestos simbólicos la que hasta hace poco era la secretaria general de Podemos Balears, la consellera balear de Agricultura, Mae de la Concha.

Los candidatos menorquines han estado arropados por la actual secretaria general de Podemos de Balears y candidata a presidir el Govern, Antònia Jover, que ha destacado que «tenemos un equipo con la valentía necesaria para poner en marcha políticas que respondan a los retos que Menorca aún tiene por delante».

Las principales preocupaciones de los morados son la vivienda y la protección del territorio. «La vivienda en Menorca debe ser para las personas que viven aquí» ha afirmado Cristina Gómez que no ha dudado en arremeter contra el PSOE en esta cuestión. «La ley de vivienda balear no funciona porque el Partido Socialista, su conseller y su director general no han llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la ley. Porque no han querido. Si el PSOE continua siendo la fuerza principal del gobierno, todo seguirá igual», ha advertido. Gómez también ha destacado la importancia de que los consells tengan una mayor capacidad para sancionar el alquiler turístico ilegal y limitar la compra de residencia a personas no residentes.

La candidata a la presidencia del Consell de Menorca, Nati Benejam, ha afirmado durante su intervención que «se deben establecer grandes consensos que ayuden a afrontar juntos los restos de futuro, y blindar la isla como nunca contra el fascismo». En este sentido, ha aseverado que «no podemos olvidar los derechos por los que nuestros abuelos y abuelas lucharon. Debemos recordar que los menorquines y menorquinas se levantaron, juntos y juntas, contra los planes urbanísticos que planificaban una Menorca urbanizada de punta a punta».

Para finalizar, la candidata a la presidencia del Consell ha explicado que «es esencial que en Menorca gobierne la izquierda y que sea firme, que actúe, y que trabaje solo para los menorquines y menorquinas, para que la Isla no sea un parque temático, para que se limite la entrada de vehículos, se gestione de manera eficiente el agua y se proteja el ecosistema».

La lista de Unidas Podemos en el Consell Nati Benejam Antoni Salord Carla Gener Aram Ortega Àgueda Tur Sergi Servera Espe Ramírez Jose Cerro Tònia Florit David Roig Paula Ferrando Mateu Llabrés Lucía Calvo Suplentes Sergio Loris Cris Gómez Amadeu Bernadet