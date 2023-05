El alcalde de Maó y candidato del PSOE al Ayuntamiento, Héctor Pons, ha presentado este viernes las principales propuestas de su equipo en materia de Educación que se basan en propuestas como reformar el colegio público Verge de Gràcia, garantizar la gratuidad de la etapa 0-3 reforzando la red de escuelas infantiles municipales, así como crear un campus de formación en el entorno del antiguo Cuartel de Santiago, trasladando allí la Escuela de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela Balear de la Administración Pública.

Asimismo, Pons se ha comprometido a solicitar a la Conselleria de Educación que incorpore un educador social en los centros de Educación Secundaria para complementar la tarea de los servicios sociales municipales y el policía tutor, así como impulsar el apoyo escolar para familias con dificultades económicas o sociales y crear un espacio educativo para la formación en digitalización.

«La educación es la herramienta más poderosa que existe para cohesionar y mejorar una sociedad y nosotros entendemos el acceso a una educación de calidad como un derecho fundamental que las instituciones tenemos que garantizar», ha dicho Pons.

Además, el alcalde de Maó ha reafirmado que su voluntad es seguir impulsando el trabajo realizado conjuntamente con sector educativo durante los últimos cuatro años, en los que, según ha opinado, se han conseguido hitos importantes como los baños de la escuela Verge del Carme, el gimnasio del colegio Antoni Joan, diferentes reparaciones en Sa Graduada y algunas actuaciones como cambios de ventanas, o el ascensor en el Verge de Gràcia.

«No os engañaremos, no diremos cosas que no se pueden hacer, ni haremos grandes anuncios que no se puedan cumplir. Os diremos las cosas como son, porque creemos que es la manera en que se tiene que hacer política», ha concluido.