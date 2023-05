La candidata de Unidas Podemos al Consell de Menorca, Nati Benejam, ha prometido aumentar las frecuencias del transporte público en la isla y conectar más pueblos con el bus que va hasta el aeropuerto.

«Hay personas que trabajan en Maó o Ciutadella, que vienen de otros municipios y comienzan su jornada laboral de madrugada. Estas no tienen opción de utilizar el bus, porque la primera frecuencia que pasa por su pueblo es demasiado tarde», ha señalado la candidata, detalla la formación morada en una nota.

Como solución, Benejam ha planteado más frecuencias entre Maó y Ciutadella y que se establezcan paradas en puntos estratégicos como los polígonos industriales o centros sanitarios. Benejam ha destacado en un comunicado que Menorca afronta un nuevo cambio de modelo de movilidad: «es la mejor inversión que podemos hacer en términos de seguridad, comodidad y económicamente».

Además, ha enfatizado la importancia de conectar los municipios con el aeropuerto de Menorca.

«Es clave para la ciudadanía. No hay una línea de bus Aeropuerto-Ciutadella, y como consecuencia la gente de Alaior, Es Mercadal y Ferreries, tampoco pueden ir directamente. Teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura esencial no entendemos como hoy en día no se facilita el enlace», ha reivindicado.

Finalmente, se ha mostrado partidaria de crear nuevas líneas de bus, como la que uniría Mahón-Es Castell-Sant Lluís. Conectar todas las urbanizaciones durante todo el año y adaptar la flota de buses a personas con movilidad reducida también figuran en el programa de Unidas Podemos.