Maite Medrano de Olives (61 años, Maó) es arquitecto y ha ejercido como profesora en la Escuela Técnica Superior y la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora, entra en política como doble candidata de Vox a la alcaldía de Ciutadella y a la presidencia del Consell. «No es una refundación del partido, sino una renovación de personas y cargos con la que -augura- vamos a tener representación en las instituciones».

Su líder nacional, Santiago Abascal, dice que el PP es la izquierda moderada y que el PSOE nos lleva a la ruina. ¿Qué diría de estos mismos partidos en Menorca?

—Nos limitamos a hacer propuestas en positivo para solucionar los problemas de los menorquines. El PP y el PSOE están jugando al turnismo político.

¿Vox cree en los Consells insulares? ¿Los mantendría en su estructura de Estado?

—El Consell forma parte de la legalidad vigente y, por tanto, creemos en él. Otra cosa es que se tengan que reformar o revisar cuáles son sus competencias y funciones.

El PTI se va a aprobar el 23 de mayo, 5 días antes de las elecciones…

—…Lo que nos parece un verdadero escándalo. Es un intento de amarrar la voluntad de los políticos que nos están gobernando (PSOE, UP y Més per Menorca), que saben que van a perder el poder. Pero que nadie se preocupe, porque vamos a derogar el PTI y a elaborar uno nuevo que salvaguarde los intereses de los menorquines.

¿Mantendrán la Reserva de la Biosfera?

—Vamos a estudiar si nos conviene. Probablemente sí, pero eso no tiene que ser una excusa para prohibirlo todo. Ese no es el objeto ni el fin de la Reserva de la Biosfera, pero ha sido la excusa perfecta para el tripartito de izquierdas para decir no, por sistema, a todo.

¿Es compatible la Reserva con, como proponen, desdoblar la carretera general y construir un campo de golf y un gran puerto deportivo en Ciutadella?

—Desdoblar la carretera, construir un campo de golf y un puerto deportivo no es incompatible con respetar el medio ambiente. Nos han impuesto la idea de que para respetar la naturaleza no se puede hacer nada. Pero no es así. Mire, todas las personas que vivimos en Menorca también formamos parte del medio natural. Por tanto, el que se respete el entorno no tiene nada que ver con que se mejoren las infraestructuras y se hagan obras para atraer turismo de calidad. Éste no vendrá sólo. Algo habrá que hacer como reclamo.

¿Cuál es su modelo de bilingüismo?

—Nuestro modelo es el español y el menorquin, pero principalmente vamos a dar prioridad al español, que es la lengua común de todos. Ahora bien, no vamos a despreciar el menorquin. Más bien al contrario, lo vamos a potenciar. Pero no daremos alas al catalán, que no es nuestra lengua, ni tampoco nuestra cultura.

¿Se ve gobernando con el PP? ¿Con qué condiciones?

—De entrada, no nos vemos gobernando con nadie, pues nos presentamos para gobernar en solitario. Pero luego, si no logramos el apoyo necesario y tenemos que llegar a acuerdos, a partir del 29 de mayo se abrirá un plazo para hablar con unos y otros. Ahora nos centramos en obtener el mejor resultado posible en Menorca.