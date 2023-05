La presidenta del PP balear y candidata al Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes en Maó su intención de aprobar una «ley omnibus» de simplificación administrativa con el propósito de «reducir toda la maraña legislativa, eliminar la burocracia y agilizar» los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante la administración.Además, el PP aprobará una Ley de Mercado Abierto para facilitar la apertura de nuevas empresas y reducir los «trámites engorrosos».

La candidata popular ha asistido en Menorca a un acto de campaña en la que ha estado acompañada por los candidatos a la presidencia del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, y al Parlament por Menorca, Jordi López Ravanals. Prohens ha repasado el programa electoral de su partido relativo a la simplificación administrativa, en el que figura la creación de una Carpeta Única Digital.

Esta carpeta será la misma para todas las administraciones públicas y recogerá toda la información de trabajadores, autónomos y empresas, con la intención de evitar que tengan que presentar la misma documentación una y otra vez cada vez que tengan que realizar algún trámite.

En el ámbito de los Servicios Sociales, el PP quiere implantar la Tarjeta Social, que permitirá al ciudadano conocer en tiempo real las prestaciones, asistencias y ayudas sociales de las que se puede beneficiar. Esta tarjeta se podrá emplear para cualquier trámite a través de un Registro Unificado de Servicios Sociales con la información de los beneficiarios. El propósito último es lograr una administración diligente.

Garantizar la atención presencial

Además, Marga Prohens también garantizará la presencialidad en la atención de los ciudadanos por parte de la administración autonómica, sobre todo para «combatir la brecha digital» que afecta a las personas mayores. Otro objetivo es eliminar la cita previa obligatoria, que solo se empleará para determinados casos.

Finalmente, los populares reforzarán la figura de la declaración responsable para agilizar trámites y acabar con los «cuellos de botella» en la administración, de manera especial en los asuntos que tratan la Comisión Balear de Medio Ambiente y la dirección general de Recursos Hídricos. «Lo que es sí es sí y lo que es no es no; no puede ser que el sí acabe siendo un no porque pasan años hasta que se contesta una solicitud», ha considerado la líder del PP.