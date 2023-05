Los ciudadanos que quieran acudir a las urnas con conocimiento de las ofertas electorales de los partidos políticos, más allá de las fotos y las píldoras informativas en titulares de los medios de comunicación, no lo tienen fácil. El medio más inmediato, internet, facilita dar a conocer los programas a través de las páginas web de los partidos, pero no todos los tienen disponibles a menos de diez días de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, al menos no en el caso de los comicios al Consell insular.

Solo Més per Menorca disponía de su programa electoral para la primera institución desde comienzos de mayo, el día 9 anunciaba que ya estaba disponible en su cuenta de Twitter. El resto de fuerzas políticas parece que han actualizado sus webs con más retraso, o al menos a sus candidatos les pilló desprevenidos una de las preguntas lanzada desde el público del debate celebrado el pasado martes en el Ateneu de Maó: un ciudadano quería saber dónde consultar las ofertas políticas para el Consell de Menorca, leerlas y analizarlas con tiempo, para votar en consecuencia. Noticias relacionadas Modelo económico y territorial centran el debate entre los candidatos al Consell Algo que debería ser lo normal, depositar el voto con un mínimo conocimiento de lo que prometen los partidos y los compromisos que adquieren, y no por la mera inercia de las siglas o por los mensajes escuetos en redes sociales y flashes informativos, se convirtió en extraordinario. «He intentado encontrar todas las propuestas, hay que tener tiempo para leerlas», decía este asistente al debate, y la pregunta que formuló es si los documentos estaban ya disponibles on line, a lo que la mayoría de candidatos no tuvo una respuesta clara, salvo Josep Juaneda, que sabía que el suyo ya estaba colgado. El PSOE, Unidas Podemos y el PP lo tienen disponible ya en sus respectivas páginas web; Vox lo resumió en un decálogo que publicó en un tuit ayer mismo, mientras que Ciudadanos va rezagado, al cierre de esta edición su programa electoral al Consell no estaba en la web; los populares lo colgaron ayer mismo y disponen, al igual que los socialistas, de todos los programas municipales para consulta ciudadana en internet, a diferencia de Unidas Podemos y Més que cuentan solo con los programas a las elecciones al Consell y el Parlament. Cs tiene su programa enviado al partido en Palma pero, tal y como señaló el candidato Eugenio Ayuso, el manejo de la web y la publicación de los programas ya es materia de los informáticos, y ahí el control de los candidatos se escapa. Ellos son la cara visible de las propuestas y del compromiso que adquieren ante los ciudadanos, y estos, como bien expuso el público en el debate electoral, quieren tener programas sobre los que reflexionar antes de depositar su papeleta en las urnas.