De la Iglesia al altar y a VOX, con permiso de Dios

No fue monaguillo antes que fraile y, por eso, su boda con Dios duró solo 13 años, desde los 38 hasta los 51. “Rebobiné por conciencia. Ese no era mi mundo”. Tanto que, poco después de recibir “en tiempo récord” la dispensa Papal, el antiguo párroco de Sant Rafel y Es Mercadal y exvicario de la Catedral, caixer capellà en las fiestas de Menorca, cambió la sotana por la toga de abogado y regresó al mundo civil. Dos años después, en 2017, fue a casarse con la magistrada que entonces juzgaba al exmarido de la Infanta Cristina en el caso Nóos, Samantha Romero. Y ahora, Francisco José (Xisco) Cardona (Maó, 1964) ha decidido abrazar la renovación del partido de la ultraderecha para erigirse en el candidato de VOX al Parlament por Menorca. De nuevo llegando “más lejos de lo que quería, pero al menos esta vez sin renuncias personales”. Las tendrá que hacer si obtiene el acta de diputado o si logra ser concejal bisagra en Maó, donde también aspira a la alcaldía. Entonces, este licenciado en Derecho, Filosofía y Estudios Eclesiásticos, con nociones de inglés e italiano, aparcará su despacho de abogado en Palma y podrá volver a montar en las fiestas de Gràcia. Aunque ya no para cerrar la qualcada.