La Ley Menorca Reserva de la Biosfera abre la puerta a una serie de limitaciones, la más debatida y polémica hasta ahora, la de regular la entrada de vehículos a motor con un acuerdo del pleno del Consell, que solo los partidos impulsores de dicha norma, los de izquierdas, recogen con distintos matices en sus programas electorales de cara a las elecciones del 28 de mayo.

Las formaciones de centro-derecha y derecha no recogen limitaciones en ese sentido. El Partido Popular prevé, si gobierna, elaborar un plan para la ordenación de la accesibilidad y movilidad de las zonas de afluencia turística y expone su intención de modificar la Ley de la Reserva «asegurando una financiación adecuada» para invertir en conservación y desarrollo de las poblaciones locales. También promete cambiar la ley en todos los aspectos que supongan una pérdida de autonomía regulatoria para el Consell, que generen inseguridad jurídica, que supongan asumir un gasto sin retorno o que invadan competencias de otras administraciones. No hay mención a la posible regulación de la llegada de vehículos a motor a la Isla.

Ciudadanos (Cs) propone limitar «de acuerdo a hechos objetivos y no ideológicos», según un cálculo serio de las infraestructuras existentes y la carga que soportan.A partir de ahí, su propuesta es crear una tasa similar al sistema de viñetas austriaco, que gravaría los turismos que entraran en Menorca, VTC y las flotas de rent-a-car, como modo de compensar que muchas de estas compañías no pagan el impuesto de circulación en los municipios de la Isla, sino en otros territorios. La recaudación, según el programa de Cs, sería finalista, para sufragar el transporte público de los residentes o financiar medios de movilidad alternativos como bicicletas o patines eléctricos.

La candidata socialista a revalidar la presidencia del Consell, Susana Mora, puso sobre la mesa en el debate electoral del Ateneu una medida que lleva en su programa: regular la entrada de autocaravanas. El PSOE plantea limitar la entrada de vehículos a la Isla, según la Ley de Reserva, con especial atención a las flotas de coches de alquiler y a los que favorezcan el incremento objetivo de visitantes, como las autocaravanas. Si gobierna solo se admitirán aquellas que tengan reserva en un camping autorizado o en un parking municipal habilitado para este tipo de vehículos, así como su alquiler, reza el programa.

Més per Menorca es partidario de establecer una cuota de entrada de vehículos a motor en la Isla y de estudiar un impuesto a los rent-a-car. En el apartado turístico también plantea límite de plazas en agroturismos y hoteles rurales, de modo que no pueda haber nuevas altas si no hay bajas, y en cuanto a la movilidad, coincide con el PSOE en que se extienda el modelo de transporte público a playas y espacios naturales, como ya se hace en Favàritx, Punta Nati o Macarella.

La formación Vox no hace mención a límites para la entrada de vehículos, sino que recupera la idea de desdoblar la carretera general «de manera prioritaria» y da marcha atrás en cuestiones como el impuesto turístico, que quiere derogar.