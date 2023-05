Antònia Jover (Podemos): «Tenemos que analizar lo que ha pasado»

No ha sido una buena noche electoral para Podemos. Los resultados de estas elecciones han dejado al partido morado en una situación complicada y Antònia Jover, candidata al Parlament de les Illes Baleares, ha sido la encargada de dar la cara ante los medios de comunicación. El ambiente ha sido tenso y Jover solo ha podido decir que el partido «lamenta no haber revalidado la confianza de la ciudadanía».

«Es evidente que los resultados no han sido buenos. Desde el primer momento hemos dicho que si Unidas Podemos no estaba fuerte, los números no saldrían para reeditar el Govern de coalición». En este sentido, ha lamentado que el bloque progresista no haya conseguido hacer llegar a la población sus propuestas para poder continuar en el Ejecutivo balear.

La candidata de Podemos ha querido dar la enhorabuena al Partido Popular, ya que ha sido el gran ganador de la noche. Al preguntarle por los motivos por los que el partido ha llegado a esta situación, Jover no ha podido decir nada más que lo tendrán que analizar. «Esta semana que viene analizaremos lo que ha pasado y cuáles han sido los motivos de la bajada que ha sufrido el partido».