Patricia Guasp, Ciudadanos: «Este resultado no es bueno, no voy a decir lo contrario»

Noche muy dura para Ciudadanos. Los resultados de las urnas este 28M han dejado fuera a la formación naranja de las principales instituciones de las Islas. En el Parlament ha perdido los cinco diputados que obtuvo en 2019, así como los cuatro regidores que tenía hasta ahora en el Ajuntament de Palma, quedándose sin ninguna representación en el Consolat ni en Cort.

El partido ha sido uno de los protagonistas de la noche, pero por su debacle electoral. La líder de Ciudadanos en las Islas y portavoz nacional de la formación a nivel nacional, Patricia Guasp, ha reconocido ante los medios de comunicación que «este resultado no es bueno, no voy a decir lo contrario». «El cambio tenía que venir desde el centro y estamos viendo que el centro no ha conseguido entrar en el Parlament, ni siquiera a nivel municipal. [...] Me decepciona y me entristece que los ciudadanos de estas Islas no quieran el centro», ha continuado.

Pese a reconocer el mal resultado, Guasp ha asegurado que desde el partido seguirán «luchando, municipio a municipio, barrio a barrio», y ha reivindicado la postura de la formación frente al resultado de las urnas: «No me desdigo absolutamente de ninguna de las propuestas que ha hecho mi partido. No me desdigo de nada de lo que hemos hecho en estos cuatro años y de lo que he dicho en la campaña».

Guasp ha anunciado que este lunes a las 13.00 horas tendrá una reunión con la ejecutiva nacional del partido y que, posteriormente, dará una rueda de prensa para hacer valoraciones como portavoz nacional sobre los resultados obtenidos por CS en todas las autonomías de España que han concurrido a elecciones este domingo. Asimismo, ha dado la enhorabuena «a los partidos que este domingo han ganado en Baleares, y sobre todo, a las valientes miles y miles de personas que han votado a Ciudadanos en estas elecciones», y ha asegurado que los liberales seguirán «defendiendo a los jóvenes, a las familias y a los autónomos». Por último, ha agradecido a todos sus compañeros de la formación en Baleares su trabajo tanto durante la campaña, como durante los últimos cuatro años de oposición. Al acabar la rueda de prensa, los cargos del partido se han abrazado y se han dado ánimos los unos a los otros, destacando especialmente el semblante compungido del coordinador de campaña, JuanMa Gómez.