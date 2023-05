La publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto de disolución de las Cortes Generales marca el inicio de una nueva carrera electoral cuando los partidos y los votantes aún no han recuperado el aliento tras el 28-M. La convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio ha pillado con el paso cambiado a todas las fuerzas políticas de Menorca, incluidos los socialistas, que el pasado lunes acudieron a la reunión de la Ejecutiva del PSIB en Palma. En ese encuentro, convocado para evaluar los resultados de las autonómicas y municipales, ya se constituyó el comité electoral y se habló de trabajar a contrarreloj para confeccionar las listas, especialmente complejas en el caso del Congreso, ya que la circunscripción es balear y es necesario el acuerdo entre islas.

En Menorca la reunión de la Ejecutiva insular de la Federació Socialista para analizar los resultados de los comicios locales y empezar a diseñar nuevas candidaturas se celebró en la tarde-noche de este martes sin que la secretaria general, Susana Mora, realizara declaraciones. El secretario de Organización, Damià Borràs, sí se refirió al anuncio de Pedro Sánchez como una «sorpresa» también para ellos, «como para todo el mundo», y afirmó que se trata de una «decisión personal del presidente, que valora que es lo mejor después de los resultados del 28-M».

El PP por su parte tiene la maquinaria bien engrasada. Este martes los dirigentes menorquines y baleares, Coia Sugrañes y Marga Prohens, también el senador por Menorca, Cristóbal Marqués, acudieron a la sede de Génova en Madrid para participar en la reunión de la Junta Directiva del partido. El objetivo era doble: analizar el mapa de la victoria popular y los distintos escenarios abiertos, con Vox en las instituciones, y mantener la movilización para afrontar ahora las generales. «Lo importante es votar, hay que hacerlo masivamente, porque Sánchez, que no tiene amigos, busca dejar fuera de juego a sus socios y busca, a propósito, que haya una poca participación, con los partidos cansados, desmovilizados y los ciudadanos de vacaciones y en la playa», afirmó. La llamada de los populares a la movilización es clara, «hemos ganado medio partido, nos falta la segunda parte», dijo el senador.

Otras fuerzas políticas como Ciudadanos confirman que no concurrirán a las elecciones generales. El anuncio se produjo tras la reunión de la Ejecutiva nacional, aunque antes ya se había barajado esa posibilidad. Su candidato al Consell de Menorca, Eugenio Ayuso, manifestó la dificultad de la formación para asimilar la derrota que le infringieron las urnas el pasado domingo «y levantarte otra vez, sin tiempo material» para preparar las elecciones generales.

Unidas Podemos está pendiente del acelerador que pisan en Madrid para formar coalición con Sumar. El plazo es de diez días, finalizará el 9 de junio. Antoni Barber, politólogo y miembro de la lista de Unidas Podemos al Parlament balear, declaró este martes que «el momento político es lo suficiente importante como para no quedarnos al margen, debe haber un proyecto que ilusione a la gente, que está harta de divisiones, y creo que Sumar puede llenar ese espacio».

Por parte de Més per Menorca no hubo un posicionamiento sobre la convocatoria del 23-J. Los soberanistas anunciaron en febrero que no se unirían a la plataforma, ahora ya partido, de Yolanda Díaz, y que su intención no era integrarse en proyectos estatales sino presentarse solos con su marca Ara Més, integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa e independientes de Formentera.