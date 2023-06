PSOE y PSM-Més siguieron negociando este jueves, por separado primero en la ejecutiva del primero y la asamblea del segundo, y juntos a partir de la nueve de la noche en la sede socialista tras el encuentro del día anterior en la sede del PSM.

Per la jornada concluyó sin que nadie confirmara que se hayan dado pasos en dirección al acuerdo. Si las conversaciones no llegaron a buen puerto a última hora de este jueves , agotarán la jornada de este viernes en nuevas conversaciones conjuntas, «tenemos un objetivo común, es más lo que nos une que lo que nos separa, habrá acuerdo porque no puede ser de otra manera», según el resumen realizado este jueves por Sandra Moll, del equipo negociador del PSOE.

Los plazos obligan a acelerar, si no estuviera el tiempo tasado, es probable que se prolongaría durante semanas.

El tercero en discordia y clave para la formación de una mayoría municipal de izquierdas, Ciutadella Endavant, se mantuvo este jueves al margen de los contactos entre PSOE y PSM. El día anterior había entregado un documento para facilitar la convergencia entre ambos y su formación y decidió descansar a la espera de que las otras dos formaciones se entiendan.

Servera, alcalde

Sobre la opción de presentar candidatura si llega el sábado a las 12 del mediodía, hora de la convocatoria de constitución del nuevo ayuntamiento, si se llega sin acuerdo es probable que Sebastià Servera presente su candidatura. No lo ha confirmado.

«Ciutadella Endavant lo decidirá este viernes en asamblea, de momento es solo una posibilidad», declaró este jueves a última hora el propio Servera. Tan interesado en la convergencia como los otros partidos, es más crítico con el proceso negociador, «nos estamos olvidando de los ciudadanos, que son los más interesados en desbloquear la situación», afirma.

En el PSOE se mostraron optimistas respecto a alcanzar un acuerdo aunque sus argumentos en torno al liderazgo municipal a cargo de su número uno no habían aflojado, por lo que lo más probable es que se prolongue este viernes las conversaciones con propuestas que permitan desencallar las negociaciones. El tiempo apura cada vez más.