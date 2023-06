El PP se ofreció al PSOE para formar un gobierno conjunto en Es Mercadal antes de decantarse por L’Entesa. Los populares estaban dispuestos a dar apoyo a la candidatura de Jesús Gomila si aceptaba cederles áreas de gobierno. Ambos habían encontrado puntos de acuerdo en lo programático y los socialistas se comprometían a contar con los populares para desarrollarlos, pero no estaban dispuestos a alcanzar una coalición de gobierno «por principios ideológicos, por las diferencias políticas que hay entre los dos partidos».

Socialistas y populares se reunieron en dos ocasiones para explorar las opciones de gobernabilidad. La primera el 8 de junio, a modo de tanteo. La segunda, la tarde del 16 de junio, en la víspera del pleno de investidura, a la vista del fracaso de las negociaciones con L’Entesa. Los socialistas querían el apoyo de los populares sin ceder áreas de gobierno, mientras que los populares, según la versión del PSOE, habrían exigido el compromiso de que no terminarían pactando con L’Entesa, posibilidad a la que los socialistas no quisieron cerrar la puerta definitivamente.

Son retazos de la intrahistoria de una silenciosa negociación a tres bandas cuyo desenlace ha dejado al PSOE en estado de shock. Los socialistas culpan a L’Entesa de haber roto la negociación cuando estaba muy avanzada y no se explican por qué se han avenido a pactar un gobierno de coalición con una formación aparentemente antagónica en lo ideológico. Por su parte, el candidato de L’Entesa, Joan Palliser, ya alcalde gracias a los votos del PP, reconoce que «hubo acercamientos, pero no fueron suficientes». Fue la asamblea de L’Entesa la que el martes 13 de junio decidió romper unilateralmente las negociaciones y se negaron a retomarlas, más allá de conversaciones informales. Palliser asegura que no hubo ninguna influencia externa en esa decisión y continúa extendiendo la mano para alcanzar un gobierno de concentración. No va a ocurrir, el PSOE ya ha decidido que sus cinco concejales estarán en la oposición.

Áreas del PP

En cuanto al extraño equipo entre L’Entesa y el PP que gobernará el municipio en los próximos cuatro años, el alcalde Joan Palliser asegura que todavía no hay nada cerrado, más allá de tener claro que el PP «quiere llevar la gestión de Fornells», donde ganaron con mayoría absoluta, algo que ve «coherente». Por su parte el PP deslizaba algunas áreas de las que se harán cargo como Hacienda, Transportes, Ferias y Mercados, así como Comunicación. El primer teniente de alcalde será del PP, que meterá en el gobierno municipal a tres de sus cuatro concejales electos (la excepción será Richard Riera), por lo que se presume un equipo repartido en seis concejalías además de la Alcaldía.