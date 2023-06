Adolfo Vilafranca considera que un acuerdo que dé entrada a Vox en el equipo de gobierno del Consell «da estabilidad, la otra opción es negociar punto a punto cada cosa en asuntos tan relevantes como unos presupuestos o los proyectos de la carretera general. Ahora mismo el PP no tiene los votos suficientes para garantizarlos, esta es la realidad».

Con todo esto, Vilafranca tiene claro que «tenemos claro nuestro programa y no haremos estridencias. Nuestras líneas generales de gobierno no van a cambiar con la entrada de Vox». Para el futuro presidente del Consell esto no debe ser un problema ya que «queremos un gobierno con un perfil más de gestión que político, moderado».

La presidenta insular del PP, Misericordia Sugrañes, entiende que «el acuerdo es global» pero que «se ha respetado la voluntad de Menorca». Añade que la entrada de Vox en el Ejecutivo insular «dará estabilidad al gobierno». Considera que las polémicas sobre las exigencias de Vox en materia de lengua o de violencia de género son «una forma interesada de contaminar el debate» y «no afectarán a la gestión».