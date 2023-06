Los pactos entre PP y Vox a nivel nacional tienen su trascendencia en todas las instituciones como está sucediendo en Balears, hasta el punto que también se ve implicada la primera de Menorca, el Consell.

Seis de los 10 presidentes que ha tenido la institución -Susana Mora, la actual en funciones; Santi Tadeo y Joana Barceló no han podido participar por motivos personales- opinan sobre los posibles efectos de la entrada de Vox en el gobierno del Consell.

Los exmandatarios del Partido Popular apelan al voto de confianza por la aptitud del futuro presidente, Adolfo Vilafranca, y rechazan que la decisión se haya tomado en Palma o Madrid sin conocimiento del PP insular.

Por contra, los del PSOE y Maite Salord, de Més, especialmente contraria, auguran un retroceso notable en la Isla en función de las políticas que condicionará la presencia de Vox en el ejecutivo insular.

Paco Tutzó (1979-1983)

«Confío en la palabra de Vilafranca y que el programa del PP insular se respetará»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«Confío en la palabra dada por Adolfo Vilafranca, persona que goza de mi confianza, de que se respetara el programa del Partido Popular en Menorca y que el diálogo y la moderación serán las pautas que marquen su presidencia».

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«Doy por sentado que el acuerdo alcanzado a nivel de Govern balear ha contado con la participación y el visto bueno del Partido Popular de Menorca. No puedo pensar que haya sucedido otra cosa distinta. En todo caso el tiempo nos dará o quitará la razón. En cuanto a los temas nucleares el gobierno de Menorca debe buscar el consenso».

Berto Moragues (1991)

«Tanto si Vox está como si no condicionará las políticas del Govern balear e insular»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«Todavía no puedo hacer una valoración por razones obvias, ya que no conocemos en qué consiste el pacto. Pero en relación a lo que se ha venido diciendo hasta ahora hemos de esperar cambios que yo no puedo valorar positivamente».

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«Yo creo que finalmente habrá poca diferencia tanto si Vox entra en el Govern balear como si no lo hace. Pienso que tanto si este partido está como si no, condicionará las políticas del Govern balear y el menorquín. Al final la inmensa mayoría de la gente que está en Vox sale de los entornos del PP y se moverán con comodidad, unos y otros».

Joan Huguet (1991-1995)

«Me niego a pensar que Menorca haya sido moneda de cambio impuesta por Mallorca»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«Siempre he sido partidario de la estabilidad institucional y de la corresponsabilidad de Gobierno; por tanto, bienvenido sea el acuerdo. Ahora hay que poner la maquinaria administrativa del Consell a pleno rendimiento, y el tiempo nos dirá si el acuerdo ha sido beneficioso para Menorca, porque el veredicto final lo darán los electores y no los agoreros de nuevas plagas egipcias o nuevas vocaciones de ‘torquemadas’, que dudo se hayan leído el contenido del mismo.

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«Espero que el acuerdo, que valoro positivamente, se haya tomado con pleno conocimiento y aceptación por parte del PP Menorca, representado por la presidenta del partido y por el futuro presidente del Consell. De no ser así, flaco favor se habría hecho a la autonomía propia del PP de Menorca, en relación a la toma de decisiones que le afectan. Me niego a pensar que Menorca haya sido moneda de cambio impuesto por Mallorca. Tengo plena confianza con Marga Prohens y con Adolfo Vilafranca, persona experimentada, culta y de eficacia demostrada».

Cristóbal Triay Humbert (1995-1999)

«Que entre Vox en el gobierno del Consell no será determinante, decidirá el PP»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«Cuando un partido no tiene mayoría para gobernar, o se lo da a la oposición o llega a pactos.No era este el más deseable, pero Menorca necesita un cambio y Vilafranca lo conseguirá. Que esté Vox en el Consell no es tan determinante porque la mayoría de consellers son del PP y las decisiones se tomarán desde esa perspectiva».

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«El PP es un partido de ámbito nacional, se ha de asumir también a nivel balear e insular. Esta situación ha pasado, pasa y pasará, entra en la dinámica de las negociaciones y no hay que darle más importancia.Nada se habla de otras coaliciones bastante más llamativas que la del PP y Vox».

Marc Pons (2008-2011)

«Nunca se habían tomado acuerdos por los intereses de otras instituciones»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«La valoración que hago es forzosamente negativa cuando el acuerdo que se ha alcanzado no es fruto de un planteamiento entre los consellers elegidos en esta isla sino que viene programado desde Palma o bien desde Madrid. Es así porque su finalidad es resolver la estabilidad del Govern en las Islas Balears, pero no en Menorca.Podemos esperar una sumisión a las decisiones que se tomen en a nivel balear o nacional porque no conocemos el acuerdo de Menorca aunque sí el del Govern».

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«Nunca en 40 años el Consell había sido moneda de cambio en compromisos con el Govern por otras cuestiones ajenas a nuestra Isla. Nunca se habían tomado este tipo de acuerdos que son determinados por intereses de otras instituciones. Deberíamos estar preocupados porque hemos trabajado todos mucho a lo largo de este tiempo para preservar al Consell como una entidad autónoma que se mueve por los únicos intereses de Menorca».

Maite Salord (2015-2017)

«Es penoso ver al futuro presidente convertido en una simple marioneta de Prohens»

¿Cómo valora el nuevo gobierno de coalición en el Consell entre PP y Vox?

«Es preocupante ver cómo el PP asume los planteamientos de la ultraderecha sobre violencia de género, LGTBI, medioambiente o de apoyo al catalán, lengua propia de Balears, como dice nuestro Estatut. El PP ha hecho suyo el ideario de Vox. Y no vale que el futuro presidente siga hablando de moderación, está engañando a los menorquines. Este pacto supondrá para Menorca un retroceso democrático incuestionable.

¿Qué opina respecto a que Menorca haya sido moneda de cambio para impedir que Vox entre en el Govern de Marga Prohens?

«Demuestra que el PP de Menorca no tiene ninguna capacidad de decisión en la Isla. Es penoso ver al futuro presidente convertido en un simple títere en manos de Prohens».