La consellera electa de Vox, Maite de Medrano, cuya área de responsabilidad forma parte de la negociación que su partido y el PP están a punto de cerrar, afirmó este viernes que «yo me veo donde se considere y donde pueda ser más útil para Menorca». Arquitecta de profesión, con una especialización en arquitectura rural y urbana de Menorca, señala que ahora es el momento «de alegrarnos por conseguir un acuerdo por el que Vox forma parte del gobierno» y que su puesto en el organigrama «es algo que se está terminando de cerrar», aunque a priori Dolfo Vilafranca, el futuro presidente del Consell, descartó que fuera Carreteras, todo sigue abierto.

De Medrano ha guardado máxima prudencia en el proceso negociador, el peso del mismo corre a cargo del coordinador de Vox en la Isla, Xisco Cardona. Sobre la exigencias que plantea su partido en otras instituciones como el Consell de Mallorca, donde reclama una vicepresidencia y eliminar la Dirección Insular de Política Lingüística, no se posiciona. Allí Vox cuenta con cinco consellers y en Menorca solo está ella, «somos conscientes de que tenemos un conseller, ahora bien, concurrimos a las elecciones para defender nuestras propuestas y vamos a trabajar para que se implementen, como hacen todos los partidos, es lo sano y en lo que consiste la democracia», asevera. La consellera, que también ha sido elegida concejala en Ciutadella, añade que Vox «no va a defraudar a sus votantes, nos han votado porque quieren que se lleven a cabo cambios» aunque en el Consell junto al PP «gobernaremos para todos», asegura.

La nueva consellera se ve como «el instrumento» que permitirá a Vox ese cogobierno en la institución insular al que aspira. Evita pronunciarse sobre el organigrama inicial que hizo público el PP en el que se optaba por un conseller no electo, obviando a la consellera de Vox y optando por ir en solitario, «nosotros nunca dijimos que no entraríamos en un gobierno de coalición», desliza, y sobre la negociación, comenta que «hay partidos chantajistas, Vox no lo es, pero ya dijimos desde el principio que tampoco regala sus votos».