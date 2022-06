La consellera de Movilidad, Francesca Gomis (Més per Menorca), ha renunciado a su cargo. A pesar de que el cese se produce en plena controversia por los ajustes en el servicio de Jaleo Bus, desde el Consell aseguran que la decisión obedece a motivos de salud.

Francesca Gomis se estrenó en la política activa en este mandato. En estos momentos tenía entre sus manos una cartera con varios frentes abiertos, como son las licencias de taxi, las autorizaciones de vehículos VTC, los contratos con el servicio de transporte público terrestre y, como asunto más relevante durante todo este periodo, el reinicio de las obras de reforma de la carretera general, en el tramo entre Maó y Alaior.

En una nota urgente remitida a los medios, el Consell asegura que Francesca Gomis ha sufrido la covid en fechas recientes y "teniendo en cuenta su edad su médico de familia le ha recomendado aflojar el ritmo de trabajo". La consellera habría admitido que el cargo que ocupa "no se puede ejercer a medio gas" si no que requiere una dedicación al cien por cien "que en estos momentos no se puede garantizar".

La última polémica en la que se ha visto envuelta su departamento, la reducción del servicio de Jaleo Bus para las fiestas de Sant Joan, ha motivado las críticas de los socios de gobierno del Consell. La ha hecho el PSOE, a través de la agrupación local de Es Migjorn, y Unidas Podemos, en un comunicado público remitido hoy.

Esta es la segunda renuncia que se produce en el grupo de Més per Menorca durante este mandato tras la salida hace unos meses de Maite Salord. De los tres consellers que tomaron posesión del cargo hará ahora tres años solo permanece en el equipo de gobierno Miquel Àngel Maria. Por orden de lista, corresponde ocupar la vacante a Raquel Marqués, actual directora insular de Cultura y Patrimonio.