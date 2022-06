Miquel Salord Coll que s’encarregava d’escollir, netejar, tallar i muntar les pells de be per a s’homo des Be de les festes de Sant Joan, va morir a Ciutadella diumenge capvespre als 57 anys d'edat, després d’haver afrontat una malaltia que havia deteriorat la seva salut.

Conegut com ‘en Conxa’, nom popular de la seva família, va aprendre l’ofici de son pare, Miquel Salord Sastre, que va morir el març de 2011 als 84 anys, després d’haver-se encarregat, durant molts d’anys, d’aquesta feina, imprescindible para a vestir a qui és la representació viva de Sant Joan Baptista el Diumenge des Be.

Miquel Salord era carnisser de professió amb parada a sa Plaça des Mercat i estava molt vinculat a l'hipòdrom de Torre del Ram.

El passat 29 de maig Miquel Salord Coll va entregar les pells que havia preparat per a s’homo des Be d’enguany, Sam Bosch, al seu pare, Jesús, l’amo de sa Muntanyeta, caixer pagès de Tramuntana d’aquest bienni. Són les pells que es va vestir s’homo des Be el 19 de juny.

El diari MENORCA va assistir a aquest moment, que forma part dels preparatius de la gran festa santjoanera. Enguany la preparació de les pells de be, un procés lent i laboriós que exigeix seguir una pauta ben definida, es va complicar per la convalescència d’en Miquel, després d’haver-se sotmés a una intervenció quirúrgica a Mallorca.

Va explicar que «gràcies a l’ajuda de la meva dona, el fill, i alguns amics com en Tiago Pérez, hem pogut fer la feina amb la que em vaig comprometre i amb la paraula donada de preparar les pells de be per a s’homo des Be». De fet, Kelly Meneses, esposa d’en Miquel; i el seu fill, Miquel Salord Meneses, van enllestir el procés.

Abans de Pasqua ja van triar les pells. «Estava un poc preocupat perquè va coincidir que jo era a l’hospital, però la selecció va ser bona i han pogut fer una bona feina. Tenim set pells, de les que el caixer pagès pare de s’homo des Be en triarà les que emprarem per fer el vestit d’en Sam Bosch», explicà Miquel Salord Coll.

Al cel sigui Miquel Salord Coll, ‘en Conxa’, bon amic, ciutadellenc que s’estimava molt les festes de Sant Joan. Amb la seva mort no podrà complir el desig de fer el vestit de s’homo des Be del 2023. Desitjam i esperam ara que aquesta feina, imprescindible, trobi la continuïtat dins la família de can Conxa.