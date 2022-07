El alcalde de Maó, Héctor Pons, justificó en el último pleno municipal su decisión de no informar todavía sobre la actividad de las cámaras y control de tráfico por su voluntad de «evitar errores cometidos en el pasado», en referencia clara a la implantación de un sistema análogo en la PlaçaReial por parte del PP que provocó que a muchos conductores se les acumularan una gran cantidad de multas.

«No queremos que haya personas que reciban cuarenta o cincuenta sanciones», indicó Pons en respuesta a una pregunta formulada al respecto por el concejal del PP Mateu Aínsa. El alcalde no precisó si se estaban poniendo o no multas, si estas se estaban enviando o no a los infractores ni de qué cantidades se trata. «Estamos dando pasos para evitar situaciones conflictivas de acuerdo con lo que recomienda la policía». Héctor Pons apuntó que las cámaras y los radares están dando buenos resultados.

Mateu Aínsa criticó la falta de transparencia del equipo de gobierno, así como «el desprecio» tanto al principal partido de la oposición como a los ciudadanos al ocultarse esta información solicitada. Afirmó Aínsa que en ningún momento ha criticado el uso de cámaras y radares, algo que, dijo, sí hicieron el PSOE y Ara Maó en su momento. «Ahora afirman que ustedes no tienen afán recaudatorio, esto es tener mucha barra.Nosotros también pretendíamos solucionar un problema con las cámaras, y muchos años después todavía las tenemos».Desde el PP recordaron al alcalde que al no ofrecer esta información está incumpliendo la normativa municipal.

Ciudadanos sí criticó la implantación de estos sistemas de control.