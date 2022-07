La nueva consellera de Movilidad, Montse Morlà, pudo comprobar ya en su primera sesión plenaria que asume un departamento tormentoso. En respuesta a una interpelación del Grupo Popular y en la que el conseller Adolfo Vilafranca planteó una serie de interrogantes sobre la salida de Francesca Gomis, la presidenta Susana Mora reconoció que «desgraciadamente pese al trabajo realizado (por Gomis) el área no ha podido ser reconducida» y llegó a un «punto complejo» en el que se decidió reordenar el departamento y eso pasaba «por prescindir de la consellera», algo que se acordó en el seno del equipo de gobierno, con el grupo político de Gomis, Mes per Menorca y también con la propia afectada.

La presidenta afirmó que se buscó la manera de que la ya exconsellera se viera «lo menos afectada» y hubo un «mutuo acuerdo» para que el motivo de la renuncia fuera el de salud, que la propia Gomis, dijo la presidenta, le hizo llegar por correo electrónico y firmó. No le pareció a Mora una «falsedad» como le reprochó el conseller Vilafranca, sino una cuestión de «humanidad». La presidenta insistió en que el área de Movilidad «necesitaba una reorientación», a pesar de reconocer que hay problemas que no son «directamente imputables» a la exconsellera, sino que están enquistados, se arrastran desde hace años.

El conseller del PP se los recordó, una remodelación de la carretera general en el tramo Maó-Alaior parado desde hace siete años, y concesiones para el servicio de transporte regular «sin contratos» entre otros, porque la propia Mora afirmó que otros temas les había «estallado en la cara» como el de la suspensión de las licencias de VTC y la crisis del Jaleo Bus, con la falta de líneas disponibles y un recorte del 30 por ciento para las fiestas de Sant Joan.

La presidenta aseguró que «no es un plato de gusto cesar a nadie, ni como política ni como persona» pero que fue el último recurso para intentar resolver problemas atascados del área de Movilidad.

«Montar un circo»

La presidenta del Consell preguntó al PP a dónde quiere llegar con la interpelación, ya que la decisión de la salida de Gomis es «compartida» por el equipo de gobierno, y acusó a la oposición de «montar un circo» en torno al cese de la consellera. Al conseller Vilafranca no le sentó bien la crítica, aseguró que «los protagonistas de este circo son otros, los que nos gobiernan» y opinó que la cuestión tiene interés y preocupa a la ciudadanía porque Movilidad no ha dado respuesta a proyectos paralizados como el de la Me-1 en casi dos mandatos.

Además preguntó si la idea de argumentar la enfermedad como motivo de la salida de Gomis había sido de la propia presidenta o del conseller de Més, Miquel Àngel Maria, por otros motivos que no son la propia mejora del departamento. «Son decisiones que no están encaminadas a mejorar la gestión, dijo el conseller del PP, al tiempo que advertía a la recién llegada Morlà al añadir que «queda poco para acabar el mandato». Vilafranca insinuó «otras prácticas» y pidió a la presidenta Mora que «ponga orden» en el equipo de gobierno «y no haga de comparsa».