El pueblo de pescadores de Binibèquer Vell ha amanecido este martes con numerosas pintadas de color rojo con mensajes contra el turismo. El acto vandálico se ha realizado con una plantilla y pintura en spray en las fachadas y muros de todo el poblado, uno de los más visitados de toda la Isla.

En las pintadas se puede leer el mensaje de que «el turista mal educado no es bienvenido». Este lema coincide con las quejas de algunos vecinos de la urbanización, que lamentan la conversión del poblado en un «parque temático» en el que «la mayoría de turistas no respetan a quienes vivimos allí». Las señales pidiendo silencio en las calles no son suficientes.

Algunos residentes han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades municipales para que las borren, al considerar que se trata de un gesto de turismofobia. Por el momento se desconoce el número total de pintadas y el autor de los hechos.