El director general del Villa Le Blanc Gran Meliá, Óscar Regueiro, defendió ayer durante la presentación del renovado establecimiento que su apuesta por la calidad no tiene porqué ser excluyente: «No creemos en el segmento de lujo, no existe el cliente de lujo, sino en las experiencias, y todos nos las merecemos». Aunque con precios a partir de los 800 euros la noche, quieren –también a través de su oferta gastronómica abierta a los que no están alojados–, atraer a público menorquín.