En las sucesivas olas de calor ha ido creciendo la preocupación por los que no trabajan a la sombra o viven rodeados de aire acondicionado. Una jornada a pleno sol es más dura cuando no hay medidas de protección. Un ejemplo, una vez más, lo encontramos en Fornells. La nueva y flamante gasolinera portuaria no cuenta con protección solar.

Seguramente será por las prisas de última hora por acabar las obras, ya que se abrió con retraso, que no cuenta con alguna pérgola o cobertizo para proteger a los empleados. Es verdad que existen alternativas, como la de ponerse crema solar o cubrirse la cabeza con un sombrero. Pero sería conveniente que las nuevas infraestructuras no se olviden de los detalles, que muchas veces no afectan a los que están de vacaciones sino a los que les toca currar para que la economía no se enfríe.