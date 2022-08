El PSOE discrepa de las críticas que ha levantado en otros partidos la bonificación del transporte regular en autobús. «Es una buena noticia», declara Damià Borràs, portavoz socialista, «se podrá ir a estudiar o a trabajar a diario en bus. Con el descuento del 70 por ciento, el importe del billete será mínimo, se pagará un precio simbólico».

El diputado admite que la gratuidad total está muy bien, pero explica que, desde el punto de vista de la gestión, no es lo mismo el tren que el transporte por carretera, «el primero es público, el segundo está en manos de empresas privadas, es un sistema más complejo», matiza Borràs, quien no entiende que se cuestione «una medida tan importante, se confunden las cosas, algunas, desde el punto de vista político, con mala intención».

Señala que el PP, que se muestra tan crítico y que gobierna en el Consell de Eivissa no ha aprobado allí ningún suplemento a la bonificación del Gobierno, cosa que sí ha hecho el PSOE en Menorca al sumar un 20 por ciento a ese descuento, «no entiendo que el 70 por ciento les parezca poco, el PP no puede reclamar nada porque ha demostrado que no estaba por la labor», remata.

Recuerda además que las competencias del transporte regular por carretera corresponden al Consell y en Menorca ha tomado decisiones que abren «una gran oportundidad para que la gente se acabe acostumbrando a utilizar el transporte público, que además funciona muy bien», afirma Damià Borràs.