Los médicos de urgencias del Canal Salat de Ciutadella ya no aguantan más y han querido denunciar las condiciones en las que deben estar trabajando en un sofocante verano con temperaturas récord.

La principal queja es que desde finales del pasado mes de abril el aire acondicionado del despacho médico está averiado, y desde entonces se intenta reparar, pero no hay manera que vuelva a funcionar. En el despacho médico no llega el aire acondicionado del sistema general, y por eso tienen un aparato específico. Pero no funciona.

Ante ello, el Área de Salud de Menorca «nos han hecho un apaño», afirman y ha instalado un aparato portátil. Pero casi es peor el remedio que la enfermedad, ya que «hace un ruido ensordecedor», inasumible para el personal que hace guardias durante 24 horas seguidas. Denuncian que las consecuencias ya se han notado. Se han registrado casos de pérdidas de audición e intensos dolores de cabeza, por culpa del ruido del aparato móvil. Además, debido a que el cuarto no es muy grande y que el aire es directo, también ha provocado al personal contracturas musculares y cervicales.

En verano trabajan cuatro médicos por turno. Y todo usan este despacho, ya que es el punto base desde donde trabajan. «Si el aparato de aire acondicionado no funciona y ya saben que no se puede reparar, creemos que no es un esfuerzo tan grande comprar un aparato nuevo», aseguran los médicos, que se han puesto en contacto con este diario para denunciar la situación. Asimismo, temen que continúe así durante lo que queda de verano, y después, cuando llegue el frío en invierno, reaparezca el problema y no tengan calefacción.

No es la única queja que han querido transmitir los médicos de Urgencias. Hace ya un tiempo se desprendió parte del falso techo de la habitación que tienen los médicos para descansar, y sigue sin repararse, a la vez que denuncian que cuando llueve es habitual que haya goteras.

Con todo, el personal de Urgencias del Canal Salat de Ciutadella reclama al Área de Salud de Menorca que tome cartas en el asunto y acabe con estas deficiencias que dificultan su trabajo.

Habrá nuevo equipo

Desde el Área de Salud de Menorca reconocen el problema del aire acondicionado, y explican que cuando se tuvo conocimiento de la avería en una placa eléctrica del aparato se encargó la pieza, pero por un problema de suministro se ha demorado hasta ahora, y mientras tanto se instaló un equipo portátil de forma provisional. Ante el retraso, Salud decidió adquirir un nuevo aparato de aire acondicionado, que precisamente ha llegado este jueves y solo se está a la espera que se proceda a su instalación.