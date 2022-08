El sindicato CCOO Hàbitat ha convocado formalmente una huelga en toda la red de servicios de gestión de residuos Deixalleries de Menorca, que comenzará el 22 y 23 de agosto abarcando todo el horario de apertura de estos recintos en la isla.

Además, se prevén jornadas de huelga en las deixalleries de Menorca el 2, 3, 5, 6 y 7 de septiembre, los días 4, 7, 8, 10, 11, 28, 29, 31 de octubre, el 2 y 4 de noviembre, y el 2, 3, 5, 7, 9, 10, 23, 24, 27 de diciembre, mientras que se prevé huelga indefinida a partir de enero, ha señalado la organización en una nota.

Entre otros motivos de dicha convocatoria de huelga, desde CCOO destacan el informe respecto a las malas condiciones laborales, las deficiencias de las instalaciones, los problemas de horarios y el «constante» incumplimiento de la ley de protección de riesgos laborales.

Entre otros puntos, desde CCOO mantienen que no hay una buena regularización de la recogida de residuos peligrosos y que, aún habiéndose solicitado en varias ocasiones, no se han atendido las peticiones para adoptar medidas ante los posibles golpes de calor, incluido el establecimiento de horario continuado del 21 de junio al 10 de septiembre.

También denuncian que no hay un protocolo consensuado sobre la recogida de amianto, que en la empresa no se respeta el derecho a la desconexión digital ni la solicitud de eliminación de la base de datos de los móviles personales, que no se garantiza el calendario de vacaciones firmado el pasado enero y que falta personal para asumir la carga de trabajo.