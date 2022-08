Autoridad Portuaria desmiente la argumentación del anterior gestor del varadero, Med Sea Yachts, que descargaba sobre el ente portuario la responsabilidad sobre el frustrado contrato. «Pretendía cambiar las condiciones de la concesión, no se podía aceptar», aseguraron ayer fuentes de Autoridad Portuaria. Esa sería la razón por la que la respuesta a las peticiones planteadas llegaran tan tarde, aunque no ofrecen más detalles. Med Sea Yachts, la empresa participada por Nautic Center y Pedro’s Boat, aducía, sin en embargo, que quien había cambiado las condiciones era APB al exigir una separación perimetral de cinco metros entre embarcaciones en tierra y tres en el agua, requisitos que no aparecían en las bases del concurso. Autoridad Portuaria no ofrece una respuesta a esta exigencia concreta, aunque sí sobre el encarecimiento de los precios de la construcción, «la concesión se ofrece por un plazo de 23 años. En ese tiempo es normal que aparezcan dificultades no previstas, pero es que ni siquiera las han afrontado en los dos primeros años, tenían un plazo largo para permitir la amortización de las inversiones que habían propuesto», aseguran.