El retraso para la próxima legislatura del proyecto de peatonalización de la Plaça des Born anunciado por el equipo de gobierno de Ciutadella, por la demora con el proceso de participación ciudadana, ha resultado ser un alivio para los partidos de la oposición. Según ellos, de haberse tirado adelante ahora, habría causado graves problemas de movilidad, puesto que no se han habilitado nuevos aparcamientos en sustitución de las plazas que se eliminarán frente al Ayuntamiento.

PP y Ciudadanos ven bien que se haya consultado a la población, aunque no entienden la demora de año y medio. Igualmente, apuestan ambos por hacer de Es Born una plaza peatonal, eso sí, a su debido tiempo.

Según la portavoz del Partido Popular, Juana Mari Pons Torres, «siempre hemos dicho que tenemos que esperar hasta que tengamos nuevas bolsas de aparcamiento». Porque, considera, «con las cien plazas que vamos a ganar en el OAR no habrá suficiente» para absorber las que se perderán con la peatonalización. «Es que no solo se quitarán estas plazas, los últimos años, con cada obra se han perdido zonas de aparcamiento, como en Sor Àgueda», ejemplifica la edil popular. «Se trata de crear parkings grandes, sean subterráneos, en altura, como sea. Lo que no se puede es quitar los coches de Es Born sin una alternativa» que ayude a «solucionar el problema de aparcamientos que tenemos en Ciutadella».

La edil de Ciudadanos, Isa León, también ve imprescindible contar con nuevos aparcamientos antes de iniciar el proyecto. De hecho, presentaron un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que «se aprobó por unanimidad» y vinculaba varios aparcamientos disuasorios. Porque «con el del OAR no hay suficiente» y «lo triste es que siempre vamos tarde, es cierto que se han hecho gestiones, pero han pasado cuatro años» y el problema continúa.