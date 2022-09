La consellera insular de Movilidad, Montse Morlà, aprovechó la reunión de este jueves con los alcaldes de Menorca para ofrecerles que a largo plazo la gestión del servicio de taxis pase a manos del Consell y sea, por tanto, de ámbito insular.

Morlà considera que sería la mejor opción para liberar a los ayuntamientos de un área problemática al tiempo que mejoraría su eficacia con una centralita única. «Sabemos que sería un aumento de la carga de trabajo para el área de Movilidad, necesitaríamos más tiempo y más personal», explicó la consellera.

Para el traspaso habría que elaborar un nuevo reglamento y una ordenanza fiscal, entre otras cuestiones, por lo que el cambio de gestión no se produciría aún de cara a la próxima temporada. En ese caso los alcaldes atendieron el ofrecimiento de la consellera pero no se pronunciaron ante la conveniencia o no de su futura aplicación.