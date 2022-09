Encetam el primer cap de setmana de tardor amb temps molt complicat.



⚠️Avís taronja per pluges MOLT fortes/torrencials (40 mm/hora)

⚠️Avís taronja per tempesta. Gran aparat elèctric. Possibilitat de vents molt forts/calabruix.

👉🏻No plourà tot el cap de setmana ni per tot! pic.twitter.com/EyM1hgWBHB