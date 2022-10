Conxa Juanola, la cabeza visible de Ara Maó desde su constitución hace ahora casi ocho años, no será la cabeza de cartel de la agrupación de electores en los próximos comicios del mes de mayo. Así lo ha anunciado en sus redes sociales la que actualmente es la teniente de alcalde y concejal de Cultura y Medio Ambiente y fue la alcaldesa de Maó entre 2015 y 2019.

Juanola cumple así su compromiso de solo estar en el cargo durante dos mandatos. Lo hace «por convicción» y también siguiendo «la recomendación» del código ético de Ara Maó, aprobado en 2015.

Juanola ha anunciado su adiós a la política, al menos municipal, el día que acaba el plazo para presentar los equipos que deben liderar la lista de Ara Maó en las próximas elecciones, a través de unas primarias, en las que Juanola no se presentará. La todavía número 1 de Ara Maó está convencida que la agrupación de electores quedará en buenas manos, con «personas de máxima solvencia, ilusionadas, honestas y comprometidas con todos los sectores sociales que existen en Maó», a las que Juanola brinda su apoyo y acompañamiento «para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir».

En su escrito de despedida, Juanola resalta que seguirá en el Ayuntamiento como teniente de alcalde hasta el final del mandato «con la misma ilusión y dedicación de siempre y abierta a todas las propuestas».

Juanola ensalza el proyecto de Ara Maó y recuerda «la aceptación que ha tenido este fórmula que ha permitido obtener los mejores resultados electorales que se han dado en democracia en Maó dentro de este espacio ideológico». Y razón no le falta. Ara Maó, una nueva agrupación nacida entorno a Més per Menorca e Izquierda Unida, y a la que también se añadió posteriormente Podemos, en las elecciones de mayo de 2015 sacó 3.280 votos, el 27,6 por ciento de los sufragios válidos, logrando seis concejales. La izquierda alternativa superó en votos, por primera vez, al PSOE. Un gran mérito teniendo en cuenta de donde venían, ya que en el anterior mandato solo había tenido representación PP y PSOE. Y gracias a estos resultados, y pese a no ser la formación más votada (que fue el PP), la expresidenta del GOB, exgerente del Teatre Principal de Maó y funcionaria del Ayuntamiento de Maó se convirtió en la alcaldesa de Maó.

En 2019 Juanola repitió como cabeza de lista. En estos comicios los resultados no fueron tan buenos. Ara Maó logró 2.962 sufragios, el 25 por ciento de los votos válidos y cinco concejales. Fue la tercera fuerza política, lo que hizo que perdiera la alcaldía a favor de su socio de gobierno, el PSOE de Héctor Pons Riudavets, tras un pacto con Ara Maó en la que Juanola pasó a ser la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura y Medio Ambiente hasta mayo de 2023.