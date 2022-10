Las trabas administrativas y económicas retrasan los avances en la gratuidad de la enseñanza de dos a tres años en las escoletes de Menorca. Las corporaciones de los ocho ayuntamientos de la Isla todavía no han recibido los convenios que deben firmar con el Govern balear y el Consell insular, para tramitar las modificaciones de las ordenanzas y para disponer de los recursos económicos que eximen a las familias del pago de las cuotas de escolarización. Es decir, que aún no han percibido el dinero y están asumiendo, en la mayoría de los casos, los costes laborales de las profesionales que trabajan en las escuelas infantiles, mientras no llegan esos pagos.

A la espera de los convenios Si bien el Govern anunció que cubriría un mínimo de cuatro horas durante diez meses y el Consell se comprometió a financiar las horas extras que, hasta entonces, debían sufragar las familias, los gobiernos municipales solamente han recibido una convocatoria por parte del Ejecutivo autonómico para acceder a la subvención. Desde la Consellería de Educación del Govern balear aseguran a este diario que los convenios «se están tramitando» y que, una vez preparados, empezarán con las firmas. Hasta entonces, y mientras la máxima institución insular tampoco ha formalizado los convenios con los ayuntamientos, son las arcas municipales las que están sufriendo el impacto de esta medida, específicamente, en los pueblos donde las profesionales que trabajan en las escoletes están contratadas como personal municipal, como ocurre en Es Castell. En Maó esta situación implica una inversión de unos 60.000 euros, mientras que en Alaior el importe asciende hasta los 70.000 (para asegurar el coste cero del material escolar y para disponer de fondos por si tuviera que abrirse una nueva aula por el incremento de una posible demanda ante la gratuidad). En algunos casos, las nóminas de las maestras se están pagando con los remanentes que tenían las cooperativas y los consistorios. En otros, como Ferreries, la gestión no varía ni implica un desembolso, debido a la externalización del servicio. Los pagos, a finales de año En tales circunstancias, desde varios consistorios avanzan que esperan recibir el primer pago del Ejecutivo autonómico a finales de año. Según indican los mismos, esa financiación correspondería a los cuatro primeros meses del curso escolar, desde septiembre hasta diciembre.