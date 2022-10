No hay convenio que pague las obras pendientes de la reforma de la carretera general pero la financiación no está perdida, «el dinero llegará a través del fondo de insularidad del REB», asegura Montse Morlà, consellera de Movilidad. Hace justo un año la presidenta Susana Mora había declarado que los recursos que el estado destina al factor insularidad, 110 millones en cuatro años, «no tienen nada que ver con el convenio de carreteras», sino que su finalidad era compensar las diferencias de costes con las regiones peninsulares.

Cuando desapareció el convenio de carreteras de los Presupuestos del Estado de 2022, Més per Menorca aseguró que el Gobierno pretendía compensar los 23 millones pendientes a través de la mejora de la financiación autonómica. «Si el Govern lo sabía nos ha engañado y si no lo sabía, Madrid le ha robado la cartera», dijo entonces Josep Castells, portavoz nacionalista en el Parlament.

El asunto ha vuelto a colación en el pleno del Consell celebrado este lunes. Adolfo Vilafranca, portavoz popular en materia de Movilidad, interpeló a la consellera Morlà sobre la política de carreteras una vez ha cumplido cien días en el cargo. Aprovechó la denuncia pública realizada en estas páginas por Francesca Gomis, la anterior titular de Movilidad.

«¿Se ha encontrado un departamento que hace aguas? ¿Qué le parecen esas declaraciones? ¿Piensa que la gestión que se ha econtrado es correcta? ¿Cómo está el proyecto del tramo Alaior-Ferreries? ¿Qué trámites ha realizado para recuperar el dinero pendiente del convenio?», dijo con ánimo de obtener respuesta.

Sobrecoste por el retraso

Vilafranca le recordó que las obras interrumpidas entre Maó y Alaior habían sido adjudicadas por menos de 7 millones y que ahora ya se superaba esa cifra al haber troceado el proyecto, «además de los estudios encargados y que han tirado a la basura», le recordó. No obstante, aludió a Maite Salord y Miquel Preto como responsables de ese dispendio. A Morlà le dijo que «todo el mundo se reía» al verla inaugurar la reanudación de las obras en el puente de L’Argentina, «¿cuál es su modelo, el de esta foto, el de las pintadas o el de la carretera ‘política’ Ferreries-Ciutadella que no respeta las directrices del Ministerio?»

Morlà eludió cualquier valoración sobre las acusaciones de Gomis, negó haberlas leído «y no soy quién para valorarlas. Me hace preguntas que no puedo contestar», respondió. Del resto de cuestiones se limitó a informar de las obras en marcha, los proyectos pendientes y presupuestos estimados.

Morlà no responde por lo de 'antes'

En su opinión, el departamento de Movilidad «cuenta con un equipo competente, no hay parálisis, la gestión es correcta y los sobrecostes, normales. No respondo del antes», resumió la consellera. Sobre el modelo, admitió no renunciar a una rotonda a doble nivel «si está técnicamente justificada, pero no avalo un proyecto de tanto destrozo territorial como el suyo», le contestó al representante popular.

Actualmente está en obras con un plazo de nueve meses el tramo Alaior-L’Argentina, se redacta el comprendido entre Rafal Rubí ya la rotonda de conexión con la carretera del Aeropuerto y está pendiente de licitación el tramo entre Alaior y Ferreries.