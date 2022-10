El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, y la alcaldesa de Es Migjorn, Antònia Camps, ambos del PP, consideran que tras el reparto de los fondos de la ecotasa «el pacto por el agua -que habían consensuado todos los ayuntamientos y el Consell- ha quedado en nada». El enfado es mayúsculo porque de los nueve proyectos presentados solo se ha aceptado uno, para el tratamientos terciario de la depuradora de Maó-Es Castell.

Explican que sus ayuntamientos renunciaron a las inversiones de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, que tenían aprobada y que se demoraron por la pandemia, para alcanzar un acuerdo insular y apostar por la mejora de la gestión del agua. Ahora se sienten engañados y responsabilizan de ello a Susana Mora y Francina Armengol, a quienes atribuyen el «compromiso incumplido» de distribución de los recursos. Según opinan Benejam y Camps, la presidenta del Consell, Susana Mora, debía haber votado en contra del reparto y no solo abstenerse. «En estos momentos no nos sentimos defendidos por la presidenta que debería representar a toda Menorca». Los dos primeros ediles recuerdan que el pacto se alcanzó en una junta de alcaldes. Otro motivo de su decepción es que lsus ayuntamientos han dedicado esfuerzos y recursos para que los proyectos estuvieran preparados, «que no ha servido de nada».

Camps y Benerjam opinan que «se reparten los fondos sin transparencia, dejando de lado algunos municipios. Añaden que «queda claro que no hay planficación de las necesidades de infraestructuras del ciclo del agua en la Isla».

El conjunto de alcaldes del PP de Balears expresaron ayer su «descontento» con el reparto de la ecotasa por parte del Govern. El presidente del comité de alcaldes del PP, Llorenç Perelló, afirmó que «tan solo han sido aceptados dos proyectos de ayuntamientos». Además, criticó que «el Impuesto de Turismo Sostenible se debe destinar a medio ambiente, ciclo del agua y fomento del patrimonio histórico, pero vemos cómo se destina a cubrir proyectos que desarrolla el propio Govern».

El PI, por su parte, propuso que el 50 % de la ecotasa se quede en los municipios que han recaudado el dinero.