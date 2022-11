La Fundación Fomento del Turismo de Menorca y Vueling han promocionado este miércoles en la feria World Travel Market de Londres entre una veintena de periodistas e influencers británicos a Menorca como «destino atractivo para disfrutarla los 365 días del año», aprovechando la ruta directa de la aerolínea que conecta en temporada baja Londres con Menorca.

La directora insular de Promoción Turística del Consell de Menorca, Laura Ruiz, y el director de Network Strategy & Long Term Planning de Vueling, Jordi Pla, han sido los anfitriones de una comida celebrada este miércoles con periodistas e influencers británicos.

Laura Ruiz ha destacado «la importancia de que compañías como Vueling hagan una apuesta por nuestra isla también en otoño e invierno» y afirma que el compromiso de Vueling con Menorca «contribuye a avanzar hacia la desestacionalización y la redistribución de los flujos de visitantes a lo largo de todo el año». Ruiz en este encuentro ha resaltado las posibilidades de Menorca en temporada baja, ideal para practicar actividades deportivas relacionadas con la naturaleza, poniendo en valor el Camí de Cavalls. No han faltado menciones a la gastronomía isleña, los oficios y productos locales o la cultura talayótica.

Por su parte, el representante de Vueling, Jordi Pla, ha explicado que el mantenimiento en invierno de la ruta directa Londres-Gatwick con Menorca, que se inició el pasado abril, responde al compromiso de la compañía aérea por promover la conectividad de Balears y, en especial, "con una isla que es un mercado clave para nuestras operaciones".

Todos los asistentes a esta comida han recibido del Consell un lote de producto local como obsequio y además Vueling les ha regalado un billete doble para viajar a Menorca entre los meses de noviembre y junio. Entre los participantes a estos eventos estaban profesionales y blogueros del periodismo de viajes y gastronómico, como la galardonada fundadora del portal Inside The Travel Lab, y escritores de medios como The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, National Geographic, BBC Travel, The Caterer, The Travel Magazine, de los blogs loveFOOD y loveEXPLORING, o de la editorial Bradt Travel Guides, entre otros.