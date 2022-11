Persisten los problemas para viajar de Menorca a Mallorca. Esta vez, los más perjudicados por la plena ocupación de los vuelos entre las islas son los pacientes menorquines que siguen un tratamiento o tienen que ser operados en el hospital público de referencia de Son Espases. Entre ayer y hoy, los pasajeros enfermos que debían trasladarse a Palma para recibir asistencia sanitaria se han encontrado con problemas para volar a primera hora por falta de plazas en los aviones, según indican desde el Área de Salud de Menorca.

A aquellos que tenían una consulta urgente e inaplazable con el especialista se les ha dado un billete para viajar la noche anterior a la cita médica, mientras que a los que no tenían una consulta preferente se les ha aplazado la visita con el médico. Desde la agencia de viajes que gestiona los traslados de los pacientes indican que no existe un protocolo específico para los pasajeros enfermos que viajan entre las islas para recibir atención médica y que no hay para ellos otra alternativa que la de pernoctar en Palma.

Normalmente, señalan, los pacientes menorquines que deben trasladarse a la isla vecina cogen el primer avión, con salida programada a las 7:05 horas, y regresan a casa al mediodía o por la tarde. Pero en estas circunstancias, y atendiendo a la ocupación de los aviones en la franja matutina, realizar trayectos de ida y vuelta en un mismo día resulta una tarea casi imposible. Aún así, y según aclaran desde el Área de Salud de Menorca, esas estancias vespertinas se cubren con las dietas que el Govern paga a los enfermos y familiares que viajan.

Una ruta muy solicitada

La ruta entre Maó y Palma de Mallorca es una muy solicitada tanto por los pacientes que reciben asistencia sanitaria en la isla vecina como por los políticos, empresarios y menorquines que necesitan desplazarse por diversos motivos profesionales o personales. El problema está en que no hay suficiente oferta de vuelos para atender la alta demanda. Los operadores que están en la ruta han reducido su actividad y tan solo la página web de Air Nostrum ofrece un catálogo de vuelos más diverso.

Aún así, y según se pudo comprobar ayer, para este jueves no había billetes en horas de la mañana y para volar el resto de la semana quedaban pocos en la franja matutina. A primera hora, a las 7:05 horas, había ofertados tres vuelos para el domingo 20, el martes 22 y el jueves 24, aunque tan solo quedaban una, seis y tres plazas respectivamente. Para regresar a Maó, el problema es el mismo.

¿La explicación? Que los aviones con capacidad para 100 personas han sido reemplazados por los de 72 asientos en algunos vuelos, según confirman desde las agencias de viajes. También tiene que ver la sobreventa de billetes en la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid, así como el colapso de la línea por el turismo sénior. Este conjunto de situaciones estaría derivando, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, en un menor número de plazas aéreas.