El pleno del Parlament rechazó con los votos de los partidos que dan apoyo al Govern revisar la dotación que perciben los consells de Menorca y las Pitiüses para ejercer la competencia del transporte por carretera. Tal como ha venido informando este diario, el Govern gestiona directamente los autobuses y trenes de Mallorca y, como resultado, la inversión per capita en la isla vecina es seis veces superior a la que recibe Menorca.

La moción presentada este lunes por Més per Menorca pedía en uno de los puntos rechazados reconocer que las competencias atribuidas a los Consells de Menorca, Eivissa y Formentera en materia de transporte son «insuficientes», y solicitaba convocar la Comisión Mixta de Transferencias para «recalcular y actualizar» su coste.

El portavoz de Més, Josep Castells, afirmó que los cálculos que se hicieron en 1998 hoy han quedado «totalmente desfasados» porque el transporte público «ha cambiado de forma notable». En este contexto, añade, los consells no tienen «margen de maniobra» y «se ven obligados a financiar de forma muy precaria» necesidades «crecientes», alerta.

Menorca ya recibe más financiación

Los diputados de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca, los partidos que forman el Govern, rechazaron este punto recalcando que la ley de financiación de los Consells ya contempla mecanismos para actualizar la dotación de las competencias no homogéneas. Con todo, la diputada de Més per Mallorca Joana Aina Campomar propone exigir la inclusión de una partida para transporte público terrestre en los Presupuestos Generales del Estado.

Otro punto rechazado de la moción solicitaba al Govern modificar los requisitos para obtener la tarjeta intermodal para acceder a los descuentos en el bus y el tren de Mallorca, para que todos los residentes de Balears la puedan utilizar en las mismas condiciones que los mallorquines.

Unidas Podemos planteó sustituir este punto de la moción por otra propuesta para integrar todos los sistemas de tarjeta de las distintas islas haciéndolos compatibles. Por su parte Damià Borràs (PSOE) apuntó que esta es la solución por la que ha apostado el Govern. Sin embargo, Josep Castells argumenta que sería más sencillo e inmediato modificar los requisitos de obtención de la tarjeta en Mallorca.

En cambio, la Cámara ha dado apoyo por unanimidad a un punto que pide que el Govern extienda las bonificaciones de transporte público de Mallorca, en metro, bus y tren, a los estudiantes de Menorca, Eivissa y Formentera desplazados a la isla.