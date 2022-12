El director general de Derechos de los Animales, Sergio García, niega en una entrevista a 'Menorca - Es Diari' que la ley animalista suponga el riesgo de prohibición de las fiestas con caballos en Menorca, uno de los temores que se ha extendido entre todos aquellos que se mueven en el mundo equino y de las celebraciones populares. Sergio García Torres asegura que la ley afecta a los animales de compañía y los animales silvestres en cautividad, no a los equinos, pero sí advierte que cualquier evento requerirá control veterinario para suprimir el maltrato.

¿Las fiestas con caballos de Menorca se verán afectadas?

—Como muchos festejos en toda España no entran en la regulación de esta norma, que afecta a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Los animales de producción o de abasto, como pueden ser los caballos en muchos casos, burros, asnos o mulas, no entran en la regulación específica de esta norma. Aunque hay una parte que sí: nosotros planteamos que en este tipo de espectáculos donde se utilizan animales domésticos (ese concepto incluye los de compañía y los de producción) exista la vigilancia de un veterinario que pueda determinar que no hay ningún tipo de maltrato. Un veterinario tiene que estar siempre en este tipo de eventos.

Entonces ¿no corren el peligro de ser prohibidas?

—En espectáculos como los de los caballos en Menorca lo único que hay que hacer es plantear mejoras, de cara a garantizar el bienestar de los animales, en caso de que sean necesarias. Y en casos concretos, como el jaleo de asnos, quizás haya que revisarlos. Sobre todo debe existir vigilancia veterinaria, porque ellos son quienes determinan si existe maltrato o no, el resto pueden ser especulaciones de gente que quizás no son profesionales del ámbito.

¿Se ha generado alarmismo?

—Sí. Se ha hecho también un discurso sobre que esta ley va contra el mundo rural y contra la ganadería y eso no es así en absoluto. No existe ni un solo artículo que hable de ganado u obligaciones de ganaderos con sus animales, eso ya está regulado por otra normativa. Con la ganadería hacemos alguna modificación, relacionada con espectáculos y seguimiento veterinario, pero pactada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, solo para introducir mejoras en leyes que ya existen.

No me diga que no se esperaba la polémica...

—Bueno, no deja de sorprendernos, pedimos a la gente que se informe sobre la ley, que la lea, y verán que muchas veces aborda cuestiones básicas, que además son de sentido común, y que van en la línea de otras normas autonómicas que ya están aprobadas. Hay articulados de la ley estatal que han tenido titulares y son calcados literalmente a los de otras normas autonómicas que se aplican y no han causado ningún problema.